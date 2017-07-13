فلسطين المحتلة
الخميس 13 يوليو 2017 23:59

"حماس" تستنكر اتهام السفير السعودي بالجزائر لها بالإرهاب

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيفية)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيفية)
غيتي
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة (الخميس) تصريحات السفير السعودي في الجزائر، سامي صالح، اتهم خلالها الحركة بممارسة "الإرهاب".

وقالت الحركة، في بيان لها: "نعبر عن بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن السفير السعودي في الجزائر من تصريحات تحريضية ضد الحركة ووصفها بالإرهاب".

وتابعت الحركة: "نعتبر تلك التصريحات غريبة عن قيم ومبادئ أمتنا العربية والإسلامية؛ العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية".

وأكّدت الحركة على" مشروعية مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مشددةً على أنه "العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية".

وتابعت "حماس وقوى المقاومة الفلسطينية رأس الحربة في الدفاع عن الأرض المقدّسة".

ودعت "حماس" السعودية إلى وقف التصريحات التي قالت الحركة إنها "تسئ للمملكة، ولتاريخها ومواقفها تجاه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وكان السفير السعودي في الجزائر، قد قال (الأربعاء) خلال لقاء صحفي إن حركة "حماس" مصنّفة ضمن القوائم الإرهابية لدى السعودية.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
فلسطين
حركة حماس
السعودية
السفير السعودي بالجزائر
اتهامات لحماس
حركات المقاومة
الاحتلال الإسرائيلي
الجزائر

اقرأ أيضا

Thumbnail
مسؤول أمريكي: ترمب سيقر بالتزام إيران بالاتفاق النووي
Thumbnail
ألمانيا تحذر رعاياها من "الاختطاف" في مصر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب