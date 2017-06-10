غزة
السبت 10 يونيو 2017 10:13

حماس ترفض طلب "الصليب الأحمر" بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين

يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس
يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس
رويترز
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة، دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان عبر البريد الإلكتروني إن ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى من اختصاص المقاومة وكتائب القسام، وهي من تقرر فيه فقط.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حثت حركة حماس الجمعة على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه الإسرائيليين الذين فقدوا في غزة في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز 2014 و 2016 ولا يزال مصيرهم غير معروف.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه بغض النظر عن وضع الأشخاص المفقودين بوجه عام سواء أكانوا جنودًا لقوا حتفهم أم أسروا في أثناء القتال، أم مدنيين محتجزين لدى طرف معاد فهؤلاء جميعا مشمولون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني، ويجب الاهتمام بهم وعائلاتهم بموجب القانون.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
حماس
جنود إسرائيليون
الصليب الأحمر

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