الخميس 27 سبتمبر 2018 13:04
حماس: السلطة الفلسطينية اعتقلت عشرات من كوادر الحركة في الضفة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، إن السلطة الفلسطينية اعتقلت أثناء الليل العشرات من كواردها وأنصارها في الضفة الغربية.
التفاصيل:
- قالت الحركة على موقعها الرسمي: "اقتحمت أجهزة السلطة منذ مساء الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس عشرات المنازل الخاصة بنشطاء وأسرى محررين وعاثت في منازلهم فسادا واعتدت على الكثير منهم بالضرب".
- أوضحت الحركة أن "حملة الاعتقالات شملت أكثر من 67 أسيرا (محررا) وطالبا جامعيا... من مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها".
- قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة إن أجهزة السلطة في الضفة شنت الليلة الماضية وفجر الخميس حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء وقيادات حركة حماس في مختلف مناطق الضفة، غالبيتهم من الأسرى المحررين.
- أوضحت اللجنة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن "أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي واستدعاء في الضفة نفذتها أجهزة السلطة فجر اليوم في صفوف قيادات وعناصر حماس".
تشكيك:
- قال اللواء عدنان الضميري، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، في تصريحات لوكالة رويترز "هذا الرقم (67) غير صحيح ونحن ليس لدينا أي اعتقالات على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي".
- أضاف الضميري: "مراكزنا مفتوحة أمام مؤسسات حقوق الإنسان لتتفضل وترى أن جميع الاعتقالات التي نقوم بها تأتي في إطار القانون".
- كانت حركة فتح اتهمت حماس باعتقال العشرات من كوادرها والاعتداء عليهم في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
المصدر
وكالات
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