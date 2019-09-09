الاثنين 9 سبتمبر 2019 22:13
حماس: السعودية تعتقل قياديا بالحركة ونجله منذ أكثر من 5 شهور
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس، الإثنين، إن السلطات السعودية تعتقل أحد قياديها ونجله منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
التفاصيل
- حماس قالت في بيان إن جهاز مباحث "أمن الدولة" السعودي اعتقل القيادي "محمد صالح الخضري ونجله الأكبر هاني ضمن حملة اعتقالات طالت فلسطينيين يوم 4 من أبريل/ نيسان 2019م.
- الحركة أضافت أن الخضري، المقيم في السعودية منذ نحو ثلاثة عقود، "كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".
- البيان: اعتقال الخضري ونجله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".
- البيان: الحركة "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية ومساعي الوسطاء لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن".
- البيان: تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.
- البيان: الاعتقال "خطوة غريبة ومستهجنة وغير مبررة".
- البيان: السعودية تعتقل الخضري، رغم أن عمره يبلغ (81) عاماً، ويعاني من "مرض عضال".
- البيان: لم يشفع للخضري "مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".
- حماس طالبت السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله والمعتقلين الفلسطينيين كافة.
إن حركة حماس، إذ التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.— حركة حماس (@hamasinfo) September 9, 2019
حملة اعتقالات
- قبل أيام قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن السعودية تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة لتعاطفهم مع القدس وغزة.
- الصحيفة نقلت عن الأكاديمي والناشط السعودي المنشق سعيد بن ناصر الغامدي قوله، "حسب تغريدة على حسابه في تويتر"، إنّ الحملة طالت 60 فلسطينياً من المقيمين في المملكة والمتعاطفين مع القضايا الفلسطينية.
في #المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين.— سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) April 16, 2019
ومنع سفر آخرين منهم،وتجميد حساباتهم ومصادرة مؤسساتهم.
التهمة:
التعاطف مع المقاومة في #فلسطين واهتمامهم بـ #القدس و #غزة وتأييد #حماس
والاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم أو يعملون في مؤسساتهم.
- وفقاً للغامدي، وجهت المملكة للمعتقلين تهماً تتعلق بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السعودية جماعة إرهابية.
- الأكاديمي السعودي كشف أن الحملة طالت مصريين وقد تطال آخرين متعاطفين مع القضية الفلسطينية.
- الغامدي أشار إلى اعتقال 20 امرأة فلسطينية ومصرية العام الماضي قبل أن يتم إطلاق سراحهن.
- السلطات السعودية قالت إن السيدات تلقين تعليمات من جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية.
الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من #فلسطين و #مصر— سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019
فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !
وبعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة !
وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس !
- الصحيفة قالت إن هذه الادعاءات تدعم تقارير منظمات تتحدث عن 150 فلسطينياً محتجزين في السجون السعودية.
- منظمات حقوقية مقرها بريطانيا وأخرى تراقب حقوق الإنسان في السعودية أكدت ارتكاب انتهاكات بحق هؤلاء السجناء خلال عملية الاعتقال وبعده.
- المنظمات أكدت ترحيل 100 فلسطيني على الأقل من المملكة على مدار عامين بتهمة دعم حركة حماس الفلسطينية، أو المشاركة في نشاطات خيرية تقدم المساعدات لفلسطينيين في غزة.
- الغامدي أشار في أبريل/ نيسان الماضي، في تغريدة إلى أن السلطات السعودية قامت بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين بالمملكة، ومنعتهم من السفر وجمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل.
- أكد الغامدي أن "ذريعة الاعتقال هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس".
- في مايو/أيار كشف المغرد الشهير "مجتهد" على "تويتر" عن قيام قوات الأمن السعودية بحملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين متعاطفين مع المقاومة في غزة، والمقيمين في السعودية.
- "مجتهد" أضاف أن عدد المعتقلين في حملة أمن الدولة التي تنفذها السلطات السعودية، على أولئك الفلسطينيين بلغ 60 معتقلاً، غير المعتقلين من كفلائهم أو من تعاون معهم أو من عائلاتهم من السعوديين والمقيمين.
- وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير دأب على وصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهابية تارة والمتطرفة تارة أخرى في مناسبات متعددة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول