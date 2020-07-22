غزة
الأربعاء 22 يوليو 2020 10:14

حماس: أمريكا شريكة في العدوان على غزة واتهاماتها لنا بلطجة سياسية

المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم
وسائل التواصل
وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، اتهامات وجهتها المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، للحركة، بأنها أكاذيب ومغالطات وبلطجة سياسية.

جاءت الاتهامات الأمريكية خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية الثلاثاء.

وحملت كيلي في الجلسة حماس مسؤولية تدهور أوضاع أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ أن فازت الحركة بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن هذا الحديث محاولة من الإدارة الأمريكية لتجميل صورة الاحتلال (الإسرائيلي) السوداوية بفعل جرائمها (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني.

كما اتهمت كيلي حماس بأنها منظمة "إرهابية" تمارس الحكم القمعي، لـتحقيق رؤيتها العنيفة واسترضاء التطلعات المهيمنة لرعاتها، مثل النظام في إيران.

وتؤكد حماس أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية وتتصدى لاعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد قاسم على أن حديثها (كيلي) محاولة لتبرئة الاحتلال من جريمة حصاره الظالم لقطاع غزة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعتمد على البلطجة السياسية حينما تتحدث بعكس الواقع والوقائع وضد المنطق.. هذه مجموعة من الأكاذيب والمغالطات وقلب للحقائق.

شريكة في العدوان

وتابع: الإدارة الأمريكية بمواقفها الداعمة للاحتلال وسياساته تجعل نفسها شريكة في العدوان على شعبنا.

وشدد على أن الحصار المفروض على غزة ينتهك كل القوانين الدولية، وهو جريمة حرب مكتملة الأركان، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

كما انتقدت كيلي تخصيص مجلس الأمن جلسات شهرية لبحث ملف الصراع العربي- الإسرائيلي.

ورأت أنه لا يمكن أن تكون هناك بدائل للمفاوضات المباشرة بين الطرفين.. يجب أن نناقش كيفية إيجاد قيادة إسرائيلية وفلسطينية مسؤولة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

والمفاوضات متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

ويقول الفلسطينيون إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، منحازة تماما لجانب إسرائيل، ويرفضون أي مبادرة سياسية أمريكية، ويطالبون بآلية دولية لرعاية عملية السلام المجمدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
أمريكا
مجلس الأمن
حصار غزة

اقرأ أيضا

Thumbnail
"بنموت والشقة بتولع".. استغاثات وصراخ امرأة أثناء هجوم بئر العبد (فيديو)
Thumbnail
حاخام إسرائيلي يصلي من أجل "سلامة" الملك سلمان (فيديو)
Thumbnail
كورونا.. رقم صادم لإصابات أمريكا وسحب مئات الجثث في بوليفيا (فيديو)
Thumbnail
قطر تسمح للمواطنين وأصحاب الإقامة الدائمة بالسفر والعودة في أي وقت
Thumbnail
ما علاقة المطربة الأمريكية نيكي ميناج بالجيش المصري؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. "بنموت والشقة بتولع".. استغاثات وصراخ امرأة أثناء هجوم بئر العبد (فيديو)
  2. حاخام إسرائيلي يصلي من أجل "سلامة" الملك سلمان (فيديو)
  3. كورونا.. رقم صادم لإصابات أمريكا وسحب مئات الجثث في بوليفيا (فيديو)
  4. قطر تسمح للمواطنين وأصحاب الإقامة الدائمة بالسفر والعودة في أي وقت
  5. ما علاقة المطربة الأمريكية نيكي ميناج بالجيش المصري؟ (فيديو)