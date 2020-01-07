"حل البرلمان مطلب شعبي" يتصدر تويتر في العراق
ورفض عراقيون عبر الوسم تحميلهم مسؤولية الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.
وعبر آخرون عن خشيتهم من العودة إلى أيام الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ عام 1990 وانتهائه 2003 بعد الغزو الأمريكي للبلاد، داعين إلى رفض قرارات البرلمان والتعبير عن ذلك الرفض عبر المظاهرات.
عندما خرجنا نحن الثوار كانت مطالبنا واضحة و قلنا ان العراق من يمثلنا ليس اي سياسي لانهم كلهم سرقوا وطننا و قتلونا و البرلمان لايمثل الشعب العراقي بتاتاً #انا_عراقي_البرلمان_لا_يمثلني #البرلمان_لا_يمثل_الشعب_العراقي #حل_البرلمان_مطلب_شعبي— Ali Abu Aryj (@Dad43691910) ٦ يناير ٢٠٢٠
رفض إخراج القوات الأجنبية
من ناحية أخرى أعلن معتصمو "ساحة التحرير" وسط العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، رفضهم لقرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، واعتبروا البرلمان "منقوص الشرعية".
وقال المعتصمون في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه يجب على البرلمان الحالي ألا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم.
وذكر البيان، أن السلطة "ممثلة بالبرلمان والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوان مطلقا في تدميره لمصالح غير وطنية".
وأضاف أن "ما حدث في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة للوطنية بصلة، تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وإرسال صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تاما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة".
كان البرلمان العراقي، صوّت يوم الأحد على قرار يدعو فيه الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، فيما قالت الحكومة إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.
وقال البيان، إن البرلمان الحالي "منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم".
واعتبر البيان أن "أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة الأول من أكتوبر (تشرين أول) 2019 من جديد، وبصورة أشد وأكبر".
3 اشهر على حصد ارواح الوطنيين الابرياء في ثورة العراق الكبرى ،،ولم يعلن مجلس البرلمان العراقي ( الايراني ) الحداد 3 اشهر ونحن نزف شبابنا الى القبور ولا من مستنكر لهذه الجرائم #حل_البرلمان_مطلب_شعبي pic.twitter.com/z3gEMJxW1s— tba_alabadi (@tiba_alabadi) ٦ يناير ٢٠٢٠
يصوتون ع اخراج القوات الامريكية بدون النظر الى العواقب ، ولو همه ميهتمون لان كل واحد منهم مزدوج الحنسية ومن تشتد يروح لدولته الثانيه ! #البرلمان_العراقي_لا_يمثلني#حل_البرلمان_مطلب_شعبي pic.twitter.com/53elq8CoAP— Ahmed Auday (@AhmedAuday6) ٦ يناير ٢٠٢٠
شرح بسيط لما سيحدث#حل_البرلمان_مطلب_شعبي pic.twitter.com/9XrgGsDZL3— حقوقي عراقي ⚖ (@moonlight502) ٦ يناير ٢٠٢٠
#حل_البرلمان_مطلب_شعبي سقط مجندامريكي في العراق امريكا قلبت العراق رأسا على عقب ورد فوري سقط قائد ايراني قامت الدنيا ولم تقعدوالكل اليوم يهدد ويطالب بأخذ الثأراستشهد اكثر من ٦١٠شهيد من شباب العراق خلال شهرين .. واصابه اكثر من ٢٠ الف عراقي— Duaa Ali (@ExsaraRose) ٦ يناير ٢٠٢٠
لم نسمع صوت سياسي يطالب بدمائنا
برلمان أتى بانتخابات مزورة اولآ ونسبة المشاركة فيها اقل من 20% لا يمثل الشعب العراقي الباحث عن الحرية. #البرلمان_لايمثلني #حل_البرلمان_مطلب_شعبي— علي (@alihaider4844) ٦ يناير ٢٠٢٠
ارجو من شعبنا العراقي ان يجد حل هذه الازمه قبل تتصاعد الى الحصار لن احنه منحتاج حصار هو شعبنه بل بلاش ميت من الجوع#حل_البرلمان_مطلب_شعبي— Farsalani (@Farsalani3) ٦ يناير ٢٠٢٠
ب النهاية سترفع العقوبات عن ايران وامريكا تزداد قوة يوما بعد يوم ويبقى العراق يراوح بسبب غباء سياسييه #حل_البرلمان_مطلب_شعبي— haneen (@haneen88837246) ٦ يناير ٢٠٢٠