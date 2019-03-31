الأحد 31 مارس 2019 22:22
حكومة برئاسة بدوي في الجزائر: تعرف على 21 وزيرا جديدا
قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن الرئاسة أعفت وزراء كثيرين من مهامهم.
التفاصيل:
- حكومة جديدة في الجزائر من 27 وزيرا بينهم ستة من الفريق القديم.
- قناة النهار الخاصة ذكرت أن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت وسيبقى نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.
- تعين صابري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لرمطان لعمامرة.
- نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان أحمد قايد صالح سيحتفظ بمنصبه.
- تعين محمد لوكال وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة بحكومة تصريف الأعمال.
- تعيين رؤوف سليم برناوي وزيرا لقطاع الشباب والرياضة خلفا للوزير السابق محمد حطاب.
- عدة وزراء من الحكومة السابقة احتفظوا بمناصبهم، مثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال ووزيرة البيئة ووزيرة التضامن الوطني وغيرهم.
- تعيين صلاح الدين دحمون وزير للداخلية والجماعات المحلية.
- تعيين سليمان براهمي وزيرا للعدل.
- تعيين يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
- تعيين عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية.
- تعيين غنية الدالية وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.
- تعيين جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم.
- تعيين شريف عمراوي وزير للفلاحة.
- تعيين كمال بلحود وزير السكن.
- تعيين سعيد جلاب وزير للتجارة.
- تعيين مصطفى كورابة وزيرا للنقل والأشغال العمومية.
- تعيين علي حمام وزيرا الموارد المائية.
- تعيين عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة.
- تعيين محمد ميراوي وزيرا للصحة والسكان.
- تعيين فتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان.
- تعيين فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة.
- تعيين بوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- تعيين موسى دادة وزيرا للثقافة.
خلفيات:
- كان الرئيس الجزائري قد عين بدوري رئيسا للوزراء في 11 من مارس/ آذار الحالي خلفا لأحمد أويحيى المستقيل، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
- بدوي كشف في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء، عن تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية وغير متحزبة بأسرع وقت ممكن.
- لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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