السبت 5 أكتوبر 2019 23:38
حكومة الوفاق: طيران إمارتي مسيّر يستهدف مطار مصراتة
اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، "طيران إماراتي مسّير" بقصف مطار مصراتة الدولي (200 كلم شرق طرابلس)؛ دعمًا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
التفاصيل:
- قالت عملية "بركان الغضب"، التي تنفذها قوات حكومة الوفاق إن "القصف جاء كرد فعل جبان على استهداف قواتنا لميليشيات حفتر المدعومة بمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد".
- أضافت في بيان لعملية بركان الغضب، أن القصف تسبب في إصابة موظف بالمطار، إلى جانب أضرار ببعض مرافق المطار.
- لم يذكر البيان تفاصيل عن توقف حركة الملاحة في المطار، الذي تحال إليه كافة الرحالات مع الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة الدولي، المدني الوحيد بطرابلس.
- تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
بيان الداخلية
- وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق قالت في بيان إن القصف استهدف مولد كهربائي متحرك يحمل مصابيح إنارة.
- الوزارة قالت إن القصف نتج عنه بعض الشظايا التي أصابت طائرتين مدنيتين ما تسبب في تأخير وتعليق بعض الرحلات.
خلفيات
- منذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.
- وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
- تسعى المنظمة الدولية حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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