الثلاثاء 9 أبريل 2019 19:16
حكومة الوفاق تتهم قوات حفتر بإطلاق النار عشوائيا على المدنيين
قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد محمد قنونو: إن قوات اللواء المقاعد خليفة حفتر تستخدم السلاح بصورة عشوائية في المناطق المأهولة بالسكان.
التفاصيل
- قنونو: سلاحنا الجوي نفذ غارات عديدة كشفت خطوط إمداد قوات حفتر.
- قنونو: قواتنا قادرة على الرد على كل ما يهدد وطننا وشعبنا.
- قنونو: قوات حفتر تستخدم الأسلحة بشكل عشوائي في مناطق سكنية.
- قنونو: ضرباتنا استهدفت إمدادات لقوات حفتر في جنوب سرت وشويرف.
- قنونو: قواتنا سيطرت على محور وادي الربيع بالكامل.
- قنونو: استخدمنا أسلحة خفيفة ولم نلجأ إلى استخدام الأسلحة الثقيلة حتى الآن.
ملتقى الأمم المتحدة
- المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: لا يمكن عقد الملتقى الجامع والمدافع تضرب والغارات تُشن.
- سلامة: أحرص أكثر من أي وقت مضى على عقد الملتقى الوطني في أقرب وقت لأنه لا يحق لنا أن نسمح بإفساد هذه الفرصة التاريخية.
- سلامة: سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي وبأسرع وقت ممكن، دون إقصاء أحد او استثناء أحد.
خلفيات
- بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الخميس الماضي هجوما بهدف السيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، والمدعومة من المجتمع الدولي، وأمر السراج القوات التابعة للحكومة والفصائل المتحالفة بالتصدي للقوات المهاجمة.
- كانت الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر في بلدة غدامس بجنوب غرب ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل نيسان لبحث إجراء انتخابات كمخرج من الصراع الذي تشهده البلاد منذ ثماني سنوات.
- وعلى الرغم من أن بيان سلامة لم يقل صراحة إن المؤتمر تأجل فمن غير المرجح على ما يبدو عقده في موعده في ضوء المعركة الجارية بشأن طرابلس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات