فلسطين
الاثنين 25 سبتمبر 2017 11:08

حكومة الوفاق الفلسطينية تجتمع في غزة الأسبوع المقبل

رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية
رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية
غيتي
قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود إن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم".

وأضاف: "الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".

وأعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، والموافقة على إجراء انتخابات عامة، في سبيل إنهاء الخلاف مع حركة فتح، وقالت إنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في القطاع.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الفلسطينية
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فلسطين
حكومة الوفاق الفلسطينية
حركة حماس
رامي الحمد الله

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