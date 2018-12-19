حكومة الظل الأسترالية ترد على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

طالب حزب العمل الأسترالي المعارض في مؤتمره السنوي المنعقد حاليا بالاعتراف بـ " دولة فلسطينية مستقلة"، بعد ثلاثة أيام من اعتراف الحكومة الإسترالية بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الأربعاء أن قرار حزب العمل تم التصويت عليه شفهيا خلال فعاليات المؤتمر السنوي للحزب، وهو قرار غير ملزم للحكومة الأسترالية الحالية التي يقودها رئيس الوزراء سكوت موريسون عن الحزب الليبرالي الأسترالي الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان.

أهم ما ورد في جيروزاليم بوست عن الموضوع:

ينص قرار حزب العمل الأسترالي المعارض على أن مؤتمر الحزب يؤيد:" دعم الاعتراف وحق إسرائيل وفلسطين في الوجود كدولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بها"، وطالب حكومة حزب العمل المقبلة بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضاف القرار أنه يتوقع أن " يحظى هذا الموضوع بأولوية مهمة بالنسبة لحكومة حزب العمل الأسترالي المقبلة.

يقود حزب العمل الأسترالي حاليا بيل شورتن ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة الأسترالية في شهر مايو/أيار المقبل.

بيل شورتن زعيم حزب العمال الاسترالي المعارض

قال بيني وونج وزير الخارجية بحكومة الظل في حزب العمل الأسترالي المعارض، والذي قام بتقديم مشروع القرار لمؤتمر الحزب إن القرار مهم لأننا في حزب العمل لا نتعامل فقط مع العالم كما هو، لكننا أيضا نسعى لتغييره إلى الأفضل.

لم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية على قرار حزب العمل الأسترالي المعارض لأنها لا ترغب على الأرجح، وفقا لجيروزاليم بوست، في الدخول في معركة علنية مع حزب قد يعود إلى السلطة في كانبيرا في غضون شهور قليلة.

أصدر المجلس التنفيذي لليهود الاستراليين، الذي يمثل 200 منظمة يهودية في أستراليا، بيانا الثلاثاء قال فيه إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سوف يمثل أمر محبطا وليس مشجعا لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية للإقدام على استئناف المفاوضات فيما بينهما، وواقعيا فإن هذا القرار سيمثل ضربة استباقية لنتائج واحدة من أهم موضوعات التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

أضاف البيان قرار حزب العمل الأسترالي المعارض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يقفز على حقيقة عدم وجود كيان فلسطيني حاليا بمقدوره التجاوب مع الحد الأدنى للمعايير القانونية والعملية لمفهوم الدولة، بمعنى وجود دولة قادرة على ممارسة السيطرة على شعبها وإقليمها وتطبيق الاتفاقات والالتزامات الدولية.

شدد جيريمي لابلر زعيم الاتحاد الصهيوني الأسترالي في بيان منفصل على أن القرار ليس ملزما لحكومة حزب العمل المعارض حال وصولها إلى السلطة في الانتخابات العامة المقبلة، وأنه يهدد سياسات أستراليا الثابتة طوال سبعة عقود لتأييد إسرائيل، معربا عن ثقته في أن حكومة بيل شورتن، حال فوز حزب العمل في الانتخابات المقبلة، ستظل صديقة لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا.

خلفيات:

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أعلن السبت 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

بذلك الإعلان، تنضم أستراليا إلى حفنة من الدول التي تعترف بجزء من القدس كعاصمة مزعومة لإسرائيل، ويمثل ذلك تبدلًا في سياسة البلد القائمة من فترة طويلة بخصوص الصراع العربي الفلسطيني.

بيان جامعة الدول العربية: