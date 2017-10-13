بريطانيا
الجمعة 13 أكتوبر 2017 18:42

حكم في بريطانيا بعدم قانونية فصل البنين عن البنات في المدارس الإسلامية

أرشيفية
قضت محكمة استئناف بريطانية، اليوم الجمعة، بعدم قانونية الفصل الصارم بين البنين والبنات في مدرسة إسلامية، بموجب تشريعات المساواة في البلاد.

وقالت محكمة الاستئناف إن: "السياسة التي تنتهجها المدرسة في الفصل الصارم بين الجنسين، تسببت في أضرار ومعاملة أقل ملاءمة بين التلاميذ الذكور والإناث على حد سواء بسبب جنسهم، وبالتالي فهي تتعارض مع (قانون المساواة) لعام 2010".

ورفضت المحكمة حجة مدرسة الهجرة في أن الفصل بين التلاميذ مع المساواة بينهم، لا يمكن أن يكون غير قانوني "إذا كان كلا الجنسين يعانيان من نفس الضرر".

وقد استأنف مفتشو التعليم الرسمي على حكم صدر سابقا عن المحكمة العليا لصالح المدرسة المدعومة من السلطة المحلية في برمنغهام، والتي تصف نفسها بأنها "مدرسة إسلامية من خلال توفير تعليم عالي الجودة" لحوالي 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و 16 عاما.

ورحبت منظمة "ساوثول بلاك سيسترز"، وهى منظمة معنية بحقوق المرأة في غرب لندن تدعم الاستئناف، بـ"الحكم الحاسم" الصادر اليوم.

وقالت براجنا باتل رئيسة "ساوثول بلاك سيسترز" فى بيان "إننا نرحب كثيرا  بالحكم واعترافه بأن الفصل بين الجنسين يمكن أن يكون غير قانوني  وتمييزي، وخاصة في السياقات التي ترتبط فيها هذه الممارسة بصعود الأصولية الدينية والمعايير المحافظة". 

المصدر
الألمانية
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بريطانيا
محكمة
المدارس الإسلامية
بنين
بنات
المساواة

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