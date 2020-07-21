حكم جديد بحبس ناصر الدويلة لإساءته للإمارات.. وكويتيون يردون
وبينت جريدة "الأنباء" الكويتية، أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببراءة الدويلة من الاتهام منذ أشهر إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بإدانته عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في توتير.
حكم جديد بحبس النائب الأسبق ناصر الدويلة لإساءته إلى الإمارات— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) July 20, 2020
https://t.co/UrKFIWD685 #ناصر_الدويلة #الامارات
وكان النائب العام الإماراتي قد وجه للدويلة اتهامات بالإساءة إلى دولته بسبب تغريدات له على تويتر.
وعلق مغردون "يستمر مسلسل سجن الناس لمجرد رأي.. أما آن لهذا المسلسل التعيس أن يتوقف"؟ مشيرين إلى حكم سابق ضد الدويلة إثر "إساءته" للسعودية.
مع اختلافي مع ناصر الدويلة و طريقة تعاطيه مع الاحداث وتوجهه الفكري— د.عصام الصالح (@Q8demo) July 20, 2020
لكن ..
هل هناك اسوأ من ان يتم سجنك لسنوات .. بسبب كلمات لم تعجب الاخر
خوش حريات ! pic.twitter.com/qiPrPay9Cn
يذكر أن محكمة الاستئناف أدانت الدويلة منذ نحو عشرة أيام بتهم مشابهة تتعلق بشن حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد السعودية، حيث أعلن عبر حسابه على تويتر أنه ذاهب لتسليم نفسه بعد الحكم عليه لمدة سنة.
وكان السفير السعودي قد تقدم بشكوى ضد الدويلة لدى الخارجية الكويتية بشأن سلسل تغريدات له حول قضايا عامة تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وفي #الإمارات يستمر #حمد_المزروعي بالإساءة للكويت ورموزها و ناسها بدون محاسبة .. الله يعين #ناصر_الدويلة ويفك عوقه .. https://t.co/nTxqJ6A6QG— محمد العنزيⓂ️ (@Mohammedalanzii) July 20, 2020
وأضاف آخرون، أنه بينما يحبس الدويلة، يستمر في الإمارات حمد المزروعي بالإساءة للكويت ورموزها وناسها بدون محاسبةـ متسائلين "هل هناك أسوأ من أن يتم سجنك لسنوات.. بسبب كلمات لم تعجب الأخر"؟
وفي المقابل غرد آخرون معبرين عن تأييدهم للحكم، ومعتبرين ناصر الدويلة ممن يعملون على تخريب العلاقات بين الدول الشقيقة.
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ويستمر مسلسل سجن الناس لمجرد رأي، وأخرهم ناصر الدويلة. تتفق أو تختلف مع ما قاله الدويلة أو مع توجهاته ليس مهما، المهم أنه لم يقم بشيء سوى التعبير عن رأيه.— د. صلاح الفضلي (@salahfadly) July 20, 2020
أما آن لهذا المسلسل التعيس أن يتوقف؟!
#ناصر_الدويلة— ﮼فاضل،كرم🇰🇼 (@KUWAITYFLAG) July 21, 2020
لا علاقة لي بهالرجل لكن ان يتم سجنة بدعم وموافقة حكومية لتقييد حريته لتطاوله علي دولة شقيقة بالمقابل يشتم رأس البلد ولا نشوف تحرك ،، للأسف هذا وطن يجب عدم الدفاع عنه فمصيرك ليس نيشان ع صدرك بل رقم بالسجن المركزي !
حلو . سجن سنه لاساءته للسعوديه و 6 شهور سجن اساءته للامارات . وبعد شهر يجي عفو اميري كالعاده . وتيتي تيتي مثل مارحتي جيتي . بس يعنني مانزعل السعوديه والامارات #ناصر_الدويلة— طارق الحربي (@TareqAlharbi50) July 20, 2020
ما عليه يا ناصرالدويله. انك رجل و الرجال قليل. https://t.co/N8ROuV0hFS— Fahed Canada (@CanadaFahed) July 20, 2020
محكمة الاستئناف في الكويت تقضي بحبس النائب السابق المتطرف ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار في قضية الإساءة إلى الإمارات 🇦🇪....علما ان محكمه استئناف اخرى قد اصدرت بحقه حكم سجن سنه مع الشغل والنفاذ في قضيه الاساءه للسعوديه 🇸🇦 ...— ماجد الهاملي (@M_Alhameli_uae) July 21, 2020
كفو هذه هي حكومة الكويت👏🏼
بعد حكم حبسه سنة لإساءته للسعودية وحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار بحق ناصر الدويلة في قضية أمن دولة الإساءة للإمارات— المحامي طلال المهيميل (@talal__lawyer) July 20, 2020
ليعرف شعب الخليج أن لدينا قانون وكل من يخطيء يحاسب وكافي تخوين للكويت من قبل مرتزقه مدفوعين الأجر لتخريب العلاقات#الكويت #الامارات #السعوديه