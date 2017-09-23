مصر
السبت 23 سبتمبر 2017 21:01

حقل ظُهر المصري ينتج 500 مليون قدم مكعبة بنهاية 2017

شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظهر الذي تقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز
شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظهر الذي تقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز
غيتي
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل (السبت) إن حقل الغاز المصري الجديد العملاق ظُهر سيبدأ إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية 2017.

وأبلغ إسماعيل الصحفيين أن واردات مصر من الغاز الطبيعي تدور بين عشر شحنات و12 شحنة شهريا خلال فترة الذروة مضيفا أنها ستشهد تراجعا "بنسب كبيرة" فور بدء تشغيل الحقل الواقع في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يبدأ الحقل ظُهر، الذي اكتشفته إيني الإيطالية عام 2015 وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، في ديسمبر كانون الأول.

وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الاسكندرية الذي تتولاه بي.بي.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتستهدف وقف الاستيراد بحلول 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مصر
حقل ظُهر المصري
رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل
إيني الإيطالية
الغاز الطبيعي
وقف الاستيراد

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