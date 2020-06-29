الاثنين 29 يونيو 2020 20:59
حفل في مقبرة بتونس يثير الجدل والنيابة العامة تحقق (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو يظهر إقامة حفل داخل مقبرة بالمدينة العتيقة في المهدية جنوبي العاصمة تونس.
وأثار ما جاء في الفيديو، الذي أظهر مجموعة من النسوة وهن يغنين ويرقصن بجوار القبور، استياء واستنكار معلقين، الذين وصفوا المقطع بالصادم.
وطالبوا بإنزال أقسى العقوبات على مخالفي الحجر الصحي ومنتهكي حرمة الموتى، في حين يرى البعض أن الحفل ارتبط بتقاليد المدينة التي اعتادت إحياء مثل هذه الحفلات في مقبرة المدينة.
وقررت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق في الأمر.
المصدر
خدمة سند