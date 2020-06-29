تونس
الاثنين 29 يونيو 2020 20:59

حفل في مقبرة بتونس يثير الجدل والنيابة العامة تحقق (فيديو)

حفل في مقبرة بتونس يثير الجدل
مواقع التواصل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو يظهر إقامة حفل داخل مقبرة بالمدينة العتيقة في المهدية جنوبي العاصمة تونس.

وأثار ما جاء في الفيديو، الذي أظهر مجموعة من النسوة وهن يغنين ويرقصن بجوار القبور، استياء واستنكار معلقين، الذين وصفوا المقطع بالصادم.

وطالبوا بإنزال أقسى العقوبات على مخالفي الحجر الصحي ومنتهكي حرمة الموتى، في حين يرى البعض أن الحفل ارتبط بتقاليد المدينة التي اعتادت إحياء مثل هذه الحفلات في مقبرة المدينة.

وقررت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق في الأمر.

المصدر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
وثيقة إماراتية تحذر أمريكا من مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا
Thumbnail
السوان: توقيف 9 من قيادات حزب البشير والحركة الإسلامية.. ما السبب؟
Thumbnail
شركة أمريكية تحدد سعر عقار لعلاج مرض كورونا.. تعرف عليه
Thumbnail
معلومات استخباراتية تثبت: مكافآت روسية وراء مقتل جنود أمريكيين بأفغانستان
Thumbnail
سياسي إسرائيلي: سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مهووس بـ"الضم"

الأكثر قراءة

  1. وثيقة إماراتية تحذر أمريكا من مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا
  2. السوان: توقيف 9 من قيادات حزب البشير والحركة الإسلامية.. ما السبب؟
  3. شركة أمريكية تحدد سعر عقار لعلاج مرض كورونا.. تعرف عليه
  4. حفل في مقبرة بتونس يثير الجدل والنيابة العامة تحقق (فيديو)
  5. معلومات استخباراتية تثبت: مكافآت روسية وراء مقتل جنود أمريكيين بأفغانستان