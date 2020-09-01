حفل على جزيرة خاصة و150 عارضة: ابن سلمان ينفق ببذخ في المالديف.. إليك التفاصيل
وذكر التقرير أن الأمير السعودي استأجر جزيرة خاصة في المالديف عام 2015 لإقامة الحفل، الذي كان من المقرر أن يستمر لقرابة الشهر لكن تم اختصاره لأسبوع بعد شيوع أنباء عن الحفل في وسائل الإعلام.
وأضاف، نقلا عن كتاب "النفط والدم، بحث محمد بن سلمان عن السلطة دون رحمة"، أنه كان يتم فحص العارضات، اللاتي قدمن من روسيا والبرازيل، فور وصولهن إلى الجزيرة للتأكد من خلوهن من الأمراض الجنسية قبل نقلهن إلى الفلل المخصصة لهن.
وقال التقرير إنه كان من المقرر أن تشارك في الحفل نجمات شهيرات مثل شاكيرا وجنيفر لوبيز، لكن أسماء لامعة في مجال الموسيقى شاركت في الحفل ومن بينهم الدي جي (مشغل الأغاني) المشهور أفروجاك.
وذكر التقرير أنه في إحدى اللحظات شعر الأمير السعودي بسعادة كبيرة ليجلس محل الموسيقي الشهير ويبدأ في تشغيل الأغاني التي يفضلها ليبتعد أفروجاك وهو يغمغم بالسباب، قبل أن يعلو صوته بعد أن ابتعد بمسافة كافية عن مسامع الأمير.
وقال إنه للحفاظ على الخصوصية، استعان الأمير بحاشيته، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم الخمور، فيما تم منع الجميع من إحضار هواتفهم الذكية والسماح لهم بإحضار هاتف نوكيا 3310 لإجراء الاتصالات، وتم فصل اثنين من العاملين لمخالفتهم هذا الأمر.
وحسب الكتاب، فإنه بالإضافة إلى الملايين الخمسين التي تم دفعها لتأجير الجزيرة، تم دفع خمسة آلاف دولار لكل من الموظفين الثلاثمئة العاملين في الجزيرة بالإضافة إلى البقشيش السخي. وتتراوح رواتب العاملين في الجزيرة ما بين ألف إلى ألف ومائتي دولار شهريا.
وقال الموقع إن الأمير كان حريصا على الحفاظ على الحفل طي الكتمان وعدم خروج أي أخبار عنه إلى وسائل الإعلام، إذ أنه يعلم ضيق الشباب السعودي بإسراف الأمراء وأعضاء الأسرة الحاكمة وتباهيهم بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه بعد أقل من أسبوع تسربت أخبار الحفل ووجود محمد بن سلمان إلى المطبوعات المحلية ومنها إلى أماكن أخرى مما دفع الأمير إلى المغادرة بسرعة، كما غادرت العارضات بعده مباشرة.
وذكر التقرير أن الأمير قام بعد الحفل بوقت قصير بشراء يخت فاخر مقابل أكثر من نصف مليار دولار، وهو ضعف التكلفة الأصلية، كما اشترى قصرا فاخرا بالقرب من فرساي في فرنسا مقابل أكثر من 300 مليون دولار.
ورجح التقرير ان تكون التنشئة المتقشفة للأمير، طبقا للمعايير السعودية، هي السبب وراء الإنفاق الباذخ من قبل الأمير.
وحسب الكتاب، لم يحصل الأمير محمد، الذي كان الابن الثامن للملك سلمان وكبير أبنائه من زوجته الثالثة، على تعليم في الخارج مثل أشقائه وظل في السعودية. لكن وجوده هناك ساعده في معرفة الكثير عن العائلة المالكة.
وذكر الكتاب أن الأمير محمد علم وهو في سن 15 من أحد أقاربه أن والده "ليس لديه ثروة كبيرة وأنه مديون للأمراء ولرجال الأعمال".
ونقل عن الأمير قوله إن "تلك كانت الصدمة الأولى والتحدي الأول" الذي واجهه في حياته.
وقال التقرير إن ذلك دفع الأمير للبحث عن سبل للحصول على المال، مما جعله يطلب من والده السماح له بافتتاح متجر، وكان الضحك هو رد فعل الأب.
ويضيف أن بن سلمان نجح وهو في عمر 16 عاما من جمع 100 ألف دولار من بيع الساعات الثمينة والعملات الذهبية التي حصل عليها كهدايا من قبل أفراد العائلة، كما بدأ في تجارة تداول الأسهم.
وأضاف أن الأمير أنشأ بعد ذلك شركات لجمع القمامة ومجموعة للعمل في مجال العقارات، وكان قاسيا في عمله.
ويروي الكتاب أنه أرسل ذات مرة رصاصة إلى أحد المسؤولين عن الأراضي بعد أن رفض منحه حق الحصول على قطعة أرض كان يريد الحصول عليها، مضيفا أن هذه الحادثة كانت سببا في حصوله على لقب "أبو رصاصة".
وأشار إلى أن علاقاته الحكومية ساعدته في الحصول على المال، وكشفت الجهات التنظيمية إنه حصل مع عدد من الأمراء على أموال طائلة من خلال معرفة الأخبار الاقتصادية الهامة قبل تطبيقها في التجارة في الأسهم.
وقال إن الأمير محمد بن سلمان أطاح بابن عمه في طريقه للحصول على السلطة ليصبح وليا للعهد، وبعد ذلك بعدة أشهر قام بسجن عدد من أفراد العائلة المالكة في حملة "ضد الفساد" عام 2017، مضيفا أن الأمير أصبح الحاكم الفعلي للسعودية بسبب قربه من أبيه.