مصر
الاثنين 13 يناير 2020 14:03

"حفل توزيع البطاطين".. فعالية تثير ضجة واسعة في مصر

الحفل أثار استياءًا عاما وسخطًا في مصر
مواقع التواصل
أثارت صور تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، لحفل "توزيع بطاطين" نظمه أحد الأحزاب السياسية، ضجة وحالة من الغضب والاستنكار في مصر.

وأقام حزب "مستقبل وطن" القريب من السلطة، فعالية "حفل توزيع البطاطين" في محافظة الدقهلية الواقعة شمال شرق دلتا النيل، لتوزيع أغطية على الأسر الفقيرة.

وكانت الصورة الأبرز على مواقع التواصل، للقيادي في الحزب "مجدي الأمير" وهو يوزع البطاطين على بعض الأسر، ومن خلفه يظهر إعلان الحفل، وكذلك صورة عدد من النساء مطأطأت الرأس خجلًا من الكاميرات.

وأثار الحفل وطريقة التعاطي مع الفعالية ردود فعل غاضبة واستياء واسعا، الأمر الذي دفع أمين عام الحزب "حسام الخولي" بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا في تصريحات محلية أن الحزب ينظم العديد من الأعمال الخيرية بشكل دائم دون الانتباه لأي استغلال سياسي.

واعتبر الناشطون والمغردون الفعالية بمثابة دعاية إعلامية، ومتاجرة بحاجة الفقراء والمحتاجين و"إذلالهم" لتحقيق أهداف دعائية، وتساءل بعضهم مستنكرًا "هل هو مستقبل وطن حقًا أم ضياعه؟ عن أي مستقبل وأي وطن تتحدثون؟"

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
مواقع إلكترونية
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فقراء
مستقبل وطن

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