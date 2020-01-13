"حفل توزيع البطاطين".. فعالية تثير ضجة واسعة في مصر
وأقام حزب "مستقبل وطن" القريب من السلطة، فعالية "حفل توزيع البطاطين" في محافظة الدقهلية الواقعة شمال شرق دلتا النيل، لتوزيع أغطية على الأسر الفقيرة.
وكانت الصورة الأبرز على مواقع التواصل، للقيادي في الحزب "مجدي الأمير" وهو يوزع البطاطين على بعض الأسر، ومن خلفه يظهر إعلان الحفل، وكذلك صورة عدد من النساء مطأطأت الرأس خجلًا من الكاميرات.
وأثار الحفل وطريقة التعاطي مع الفعالية ردود فعل غاضبة واستياء واسعا، الأمر الذي دفع أمين عام الحزب "حسام الخولي" بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا في تصريحات محلية أن الحزب ينظم العديد من الأعمال الخيرية بشكل دائم دون الانتباه لأي استغلال سياسي.
واعتبر الناشطون والمغردون الفعالية بمثابة دعاية إعلامية، ومتاجرة بحاجة الفقراء والمحتاجين و"إذلالهم" لتحقيق أهداف دعائية، وتساءل بعضهم مستنكرًا "هل هو مستقبل وطن حقًا أم ضياعه؟ عن أي مستقبل وأي وطن تتحدثون؟"
حزب مستقبل وطن— 🌹مـــــــروة🌹 (@marwa19652) January 13, 2020
تجار الغلابة عملين حفلة سموها
حفل توزيع البطاطين وتصويرهم
وهم مطأطئ الرؤوس م الخجل
دى اسوأ صورة ممكن تشوفها م حزب
لا يفقه شيء غير الشو الاعلامي
عبارة عن مجموعه م المنتفعين
الصور المتداولة للقيادي مجدي الأمير يعتبر أمين حزب مستقبل وطن عن المنزلة التي تقع بالدقهلية pic.twitter.com/zLciABwVGM
حفل توزيع البطاطين لملء البطانين!!— hibanaima (@hibanaima2) January 12, 2020
ثورتنا_ثوره_تطهير من دول! https://t.co/ZW0i9aWyRY
حفل توزيع البطاطين— الادريسي (@VSb7FdEpFim5ToS) January 12, 2020
سبحان الله 🤨
مع ان الاخوان كانوا بيوزعوا من غير ما يتكلموا ولا يعملوا تحفيل علي الناس ويذلوهم علشان بطانيه.
ولكن الصبر فيوما ما ستعود المياه لمجاريها.#الله_المستعان pic.twitter.com/j2LZmKlDgE
حفل توزيع البطاطين ؟؟؟؟ لاحول ولاقوة الا بالله وصلنا لكدة؟ فيها ايه لما تتسلم في البيوت .. الصدقه الخفيه .— محمد زغلول💖 (@mohamedagep2022) January 13, 2020
ولا هي غير كدا حتي توزيع البطاطين عملولها حفل ..
....
الحدث ده تم في مركز المنزله الدقهلية😥😥😥😥😥💔 pic.twitter.com/qaNN64Y4PT
إنك كحزب سياسى تقوم بدور اجتماعى وانسانى حاجة محترمة، بس انك تتباهى بحاجة زى دى وتعمل حفل لتوزيع بطاطين وتصور الناس دى حاجه مش اخلاقية— sayed khedr🇪🇬 (@sayedkh39918312) January 12, 2020
لو عايز تعمل دعاية لحزبك اومؤسسةبلاش تتاجر بالغلابة لان ده اسلوب رخيص وكان يمكن أن يتم توزيع هذه البطاطين علي المحتاجين دون هذا الصخب المفتعل pic.twitter.com/u0L4vayBm1