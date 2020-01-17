"حفاضات" تفك لغز اختفاء طفلة جزائرية (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خبر العثور على الطفلة مريم التي اختفت في ظروف غامضة أثناء لعبها بإحدى الحدائق بولاية سعيدة شمال غربي الجزائر.

وتناقل الجزائريون قصة العثور على الطفلة الصغيرة حيث أبلغ بائع مواد غذائية عن وجود الطفلة ذات العامين والنصف في أحد البيوت.

واكتشف البائع مكان الفتاة بعد أن جاءته إحدى زبائنه لتشتري حفاضات للأطفال، وهو ما أثار استغرابه، لعلمه أن السيدة لا يوجد لديها أطفال في هذا السن.

ومع ظهور قوات الأمن في المنطقة أبلغهم البائع بقصة السيدة وشكه بوجود الفتاة عندها.

واقتحمت قوات الأمن منزل السيدة وعثرت على الطفلة، ليلقى الخبر تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل في الجزائر، كما استقبل والي ولاية "سعيدة" شمال غربي البلاد الطفلة بعد العثور عليها.