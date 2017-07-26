حظر مركبات البنزين والديزل في بريطانيا بحلول 2040
وقالت الحكومة في بيان إن هذا المنشور يأتي في أعقاب أشهر من المشاورات حول كيفية "تقليص أثر المركبات التي تعمل بالديزل وتسريع التحول إلى النقل النظيف".
كانت المحكمة العليا البريطانية قد أمرت الحكومة بإعداد خطة، في أعقاب طعن قانوني من قبل منظمات البيئة.
وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى إن الحكومة ستعلن أيضا عن خطط لإنفاق حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.9 مليار دولار) لتحسين جودة الهواء، بما في ذلك تخصيص 255 مليون جنيه إسترليني للسلطات المحلية للتعامل مع انبعاثات الديزل.
وقبل نشر الخطة، حثت جمعية مصنعي وتجار السيارات، التي تمثل صناعة السيارات البريطانية الحكومة على عدم فرض حظر كامل على محركات الديزل.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد نشر في وقت سابق من هذا الشهر خطة مماثلة لـ "تكهين" السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2040.