فيروس كورونا
الثلاثاء 24 مارس 2020 14:51

حظر تجول ووقف المواصلات العامة.. مصر توسع إجراءتها لمواجهة كورونا

مصر فرضت حظر تجوال وعلقت الدراسة وحركة الطيران بسبب كورونا
رويترز-أرشيفية
أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، فرض حظر تجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بدءا من يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، ووقف جميع وسائل النقل العام بسبب كورونا.

وقررت الحكومة عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، من بينها إغلاق جميع المحال التجارية في نفس موعد الحظر، مع غلقهم تماما يومي الجمعة والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز والبقالات، وكذلك إغلاق جميع المحال الترفيهية، والمطاعم واقتصارها على خدمة التوصيل، بنفس المدة الزمنية، وتعليق الخدمات الحكومية للمواطنين بالكامل، باستثناء مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي وصالات الالعاب الرياضية.

كما قررت الحكومة مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوم آخرين، وسيتم استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن من يخالف تلك القرارات سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ الساري بدءًا من الغرامات حتى الحبس، وصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بعدم التهاون في التطبيق.

وكان السيسي قد أعلن عبر صفحته على فيسبوك في وقت سابق اليوم، عن حزمة إجراءات احترازية جديدة، كلف الحكومة بها، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر

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