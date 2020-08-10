السودان
الاثنين 10 أغسطس 2020 11:37

حظر تجوال في بورتسودان بعد وقوع قتلى خلال مواجهات قبلية (فيديو)

الاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة في بورتسودان
وسائل التواصل
قُتل 4 أشخاص وجرح 35 آخرون في مواجهات قبلية وقعت الأحد في بورتسودان، ثاني أكبر مدينة في السودان، وفق ما أعلنت مصادر طبية والسلطات المحلية.

وقالت اللجنة الأمنية لولاية البحر الاحمر في تعميم "يفرض حظر التجوال اعتباراً من اليوم من الساعة الخامسة مساءً ( 15,00 ت غ) حتى الساعة السادسة صباحاً ( 4,00 ت غ)".

وأضافت أنه "تم ارسال قوة مشتركة إلى مكان التجمهر يرافقها وكيل نيابة ولها الحق في استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات".

وقال شاهد إن الاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة وقعت خلال عودة متظاهرين من قبيلة النوبة من تحرّك احتجاجي ضد الحاكم الجديد.

وأوضح الشاهد أن المتظاهرين "وفي طريق عودتهم مروا عبر حي دار النعيم الذي تسكنه البني عامر وبسبب الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين سابقا ظن البني عامر أن هذا هجوم على منازلهم فاشتبكوا مع النوبة".

وأوضحت لجنة أطباء السودان أن الاشتباكات خلفت 4 قتلى، وقالت في بيان "خلفت الأحداث حتى الآن 4 وفيات وما يقارب 35 إصابة متفاوتة جميعها بالذخيرة الحية".

وفي يناير/ كانون الثانيالماضي قتل9 أشخاص جراء اشتباك بين الطرفين نتيجة خلافات شخصية.

وتسكن المجموعتان في اثنين من أفقر أحياء المدينة التي تعتبر الميناء الرئيسي لصادرات وواردات البلاد على البحر الأحمر وتبعد 1000 كلم شرق العاصمة الخرطوم.

والنوبة قبيلة أفريقية تعود أصولها إلى منطقة جنوب كردفان في وسط البلاد وهاجر أفراد منها إلى بورتسودان منذ عقود للعمل في الميناء.

والبني عامر إحدى مجموعات قبائل البجا، السكان الأصليين لشرق السودان.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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قتلى

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