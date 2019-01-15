الثلاثاء 15 يناير 2019 21:02
حظر الذبح الحلال في بلجيكا يغضب المسلمين واليهود
لقي قانون يحظر "الذبح الحلال" في بلجيكا ردود أفعال غاضبة وانتقادات من قبل مسلمين ويهود على حد سواء، واصفين تلك الخطوة بأنها تقييد مسيء للحرية الدينية.
التفاصيل
- دخل مطلع العام الجاري قانون حظر الذبح وفق الشريعتين الإسلامية واليهودية حيز التنفيذ في المنطقة الفلمنكية شمالي البلاد.
- حسب الشعائر الإسلامية "الحلال" واليهودية "كوشير" يجب ذبح الحيوانات وإسالة دمها قبل تناولها، لكن جماعات الرفق بالحيوان تدين هذا الأمر وتفضل صعق الحيوانات قبل ذبحها.
- تعليقا على الأمر، قال محمد استون، رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، للأناضول، إن الحكومة البلجيكية "خيبت آمال الجميع عندما وافقت على الحظر". وأضاف أن "سيكون للحظر تداعيات معينة. على سبيل المثال نحن المسلمين سنواجه صعوبات خلال ذبح الأضاحي".
- بدوره، قال شمعون لاسكر، حاخام يهودي في بروكسيل، إن الحظر ينظر إليه على أنه تقييد للحرية الدينية. مضيفا "يعتقد اليهود أنه بات من الصعب عليهم العيش في أوربا".
- برلمان والونيا (المنطقة الجنوبية لبلجيكا) صادق في مايو/ أيار 2017، على قرار الحظر، على أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2019.
- اتخذت قرارات مماثلة في سويسرا والدنمارك، فيما تم إلغاؤها في بولندا واليونان.
- يمثل المسلمون واليهود نحو 6% من عدد سكان بلجيكا.
المصدر
الأناضول