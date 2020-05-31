فيروس كورونا
الأحد 31 مايو 2020 10:48

حشود المصلين تعود للمسجد الأقصى بعد شهرين من إغلاقه (فيديو)

أعاد المسجد الأقصى بالقدس المحتلة فتح أبوابه أمام المصلين فجر اليوم الأحد، وذلك بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له، حسبما نقل مراسل وكالة الأناضول.

ويأتي استئناف الصلاة في الأقصى بعد فترة كئيبة على مسلمي القدس الذين أمضوا شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام بدون زياراتهم اليومية المعتادة للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور.

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس/ آذار إلى بطء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة رويترز إن مئات من المسلمين رددوا "الله أكبر" مع احتشادهم داخل المجمع بالبلدة القديمة بالقدس لأداء صلاة الفجر اليوم الأحد. وسجد بعضهم مقبلين الأرض عند دخولهم.

لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات لتقليل مخاطر انتشار العدوى وذلك بعد ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة.

ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.

ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة.

وسجلت إسرائيل 17 ألف إصابة بفيروس كورونا و284 وفاة بينما شهدت الضفة الغربية 386 إصابة وثلاث وفيات حتى الآن.

ألزم مجلس الأوقاف المصلين بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة (رويترز)

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
القدس المحتلة
المسجد الأقصى

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