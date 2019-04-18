الخميس 18 أبريل 2019 21:05
حشود أمام وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين
قال شاهد من "رويترز" إن حشودا انضمت إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية، الخميس، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.
وردد المتظاهرون هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب... وسلطة مدنية... سلطة مدنية".
التفاصيل:
- دعا النشطاء الذي ينظمون الاعتصام خارج مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم منذ ما قبل الإطاحة بالبشير إلى احتجاج حاشد، الخميس، لتكثيف الضغط على المجلس.
- يأتي ذلك بعد أن دعا تحالف للمعارضة هذا الأسبوع الجيش إلى تشكيل مجلس حاكم بقيادة مدنية وتمثيل عسكري فضلا عن تشكيل حكومة مدنية.
- قال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لهم.
وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكري للسلطة إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء.
وكان الاعتصام في الخرطوم ذروة احتجاجات استمرت 16 أسبوعا أثارتها أزمة اقتصادية في السودان مما أدى إلى الإطاحة بالبشير واحتجازه بعد ثلاثة عقود في السلطة.
موقف أمريكي:
- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تدعم انتقالا ديمقراطيا وسلميا في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.
- قالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".
- أضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.
مطالبة بسحب القوات من اليمن:
- حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني طالب، الخميس، المجلس العسكري الانتقالي بسحب القوات السودانية من اليمن وقال إنه لا مبرر لوجودها هناك.
- يأتي ذلك فيما واصلت المواكب المهنية والشعبية الانضمام إلى موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوادني في الخرطوم.
- أكد المعتصمون رفضهم للتدخل الخارجي في شؤون بلادهم. وجاء ذلك عقب لقاء بين رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووفد سعودي إماراتي مشترك رفيع المستوى.
- دعت قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان إلى خروج مسيرات في الخرطوم للتمسك بمدنية الدولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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