مصر
الاثنين 15 يونيو 2020 18:19

حسن الخاتمة.. محفظ قرآن مصري يرتل آيات قبل وفاته (فيديو)

نشر شاب على الإنترنت فيديو قال إنه لوالده محفظ القرآن وهو في اللحظات الأخيرة من حياته يرتل القرآن في إحدى مدن جنوب مصر قبل وفاته.

ونشر "محمد عبدالعاطي" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسجيلا لوالده الشيخ عبد العاطي علي عبدالجليل، محفظ القرآن بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر في صعيد مصر.

ويظهر الفيديو الشيخ عبدالعاطي وهو موصول بجهاز تنفس ويرقد مغمض العينين ويرتل آيات من سورة الأنبياء بدأها بقوله تعالى " وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع مع دعوات للشيخ بالرحمة والمغفرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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