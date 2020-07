"حسم 2020".. باحث: هكذا فشل إطلاق صاروخ من غواصة مصرية (فيديو)

وثق جوزيف ديمبسي، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية -مقره لندن-، فشل غواصة مصرية في إطلاق صاروخ من طراز "هاربون" خلال مناورات "حسم 2020".

ونشر ديمبسي سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو يوثق فشل عملية إطلاق صاروخ "UGM-84 Harpoon" من غواصة Type-033 (روميو) خلال المناورة.

A closer look at 1/4 speed shows plume heading back towards submarine including impact splash aft (right) pic.twitter.com/IHUbThjFsg — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) July 11, 2020

وكشف الباحث العسكري، أسباب فشل التسديدة خلال المناورة التي نشرتها وزارة الدفاع المصرية على حساباتها بمواقع التواصل، كما نشر ديمبسي مقطع فيديو يشرح كيفية إطلاق الصاروخ بنجاح.

This is an #Egypt Navy🇪🇬 Type-033 (Romeo) submarine



... Originally design by USSR (#Russia 🇷🇺) (1950s), improved and exported from #China 🇨🇳(82-84), upgraded by #US 🇺🇸(89-96) ...



launching 🇺🇸 UGM-84L Harpoon Block II AShM pic.twitter.com/H8SR7TMKzB — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) December 11, 2019

بينما نشرت الوزارة المصرية لقطات قالت إنها "للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال هاربونRGM-84... خلال فاعليات المناورة"، مضيفة أن الهدف البحري الذي تم إغراقه هو سفينة إنزال الدبابات Landing Ship Tanks LST ".

وتابعت أنها من "طراز بولنوكني Polnochny بولندية المنشأ بتعاون مع البحرية السوفييتية، وخدمت لدى البحرية المصرية بعدد 3 قطع، وتم تكهينها نظرًا لتقادمها الشديد، لتتحول لهدف بحري للرمايات بالذخيرة الحية".

وكانت وحدة التحقق في "الجزيرة مباشر"، قد كشفت حقيقة صحة صور المناورات التي أجراها الجيش المصري على الحدود الليبية، الخميس، وتوصلت إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة تعود لتواريخ قديمة.

وفندّت الوحدة 5 صور جاءت في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للجيش المصري، على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر، لتكشف أنها تعود إلى تواريخ سابقة.

وأعلن المتحدث العسكري، الخميس، تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية، عقب تلميحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بـ"إمكانية تدخل عسكري في ليبيا".

وأفاد المتحدث أن المرحلة الرئيسية للمناورة نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية (مسؤولة عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا)، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، والتي استمرت لأيام عدة.

#المتحدث_العسكرى : القائد العام للقوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "حسم 2020 "فى الإتجاه الإستراتيجى الغربى ... pic.twitter.com/YYnomEZtn0 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 9, 2020

وعادة ما تشير السلطات المصرية الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى وجود "مرتزقة" في غرب ليبيا تصفهم بـ "الإرهابيين"، غير أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا والتي تسيطر على تلك المنطقة، تنفي تلك التهم.

ومع تراجع قوات حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام قوات الوفاق، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من حكومة الوفاق ودول أخرى.

والشهر الماضي، ألمح السيسي خلال كلمة متلفزة إلى "إمكانية تدخل عسكري في ليبيا... في ظل مخاطر تهدد الأمن القومي المصري"، معتبرًا أن "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر"، ليرد عليه قادة من قوات الوفاق بأن "ليبيا بالكامل خط أحمر".

