الاثنين 3 سبتمبر 2018 14:59
حساب معتقلي الرأي: بدء محاكمات سرية للمعتقلين في السعودية
قال حساب معتقلي الرأي في السعودية إن السلطات بدأت محاكمات سرية لعدد من المعتقلين منذ العام الماضي.
وقال الحساب في تغريدة على تويتر الأحد: "تأكد لنا أن السلطات السعودية بدأت بعقد جلسات المحاكمات السرية لعدد من الشخصيات الذين اعتقلوا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ونخشى صدور أحكام جائرة تتعلق بالإرهاب بحقهم".
وأضاف الحساب: "نطالب المنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف جميع الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في السعودية، وذلك مع بدء المحاكمات السرية لعدد من معتقلي سبتمبر الذين تم اعتقالهم جميعاً بشكل تعسفي وبلا وجود تهم في الأصل ضدهم".
خلفية:
- الأنباء عن المحاكمات السرية بشأن معتقلي الرأي في السعودية تأتي مع اقتراب الذكرى الأولى للحملة القمعية التي شنتها السلطات السعودية ضد دعاة وأكاديميين وكتاب سعوديين منذ سبتمبر/أيلول 2017.
- السلطات اعتقلت العشرات ضمن حملتها القمعية، ومن أبرز المعتقلين: الداعية الدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والدكتور محمد موسى الشريف، والدكتور عادل باناعمة، والدكتور علي العمري.
- حملة الاعتقالات قوبلت بإدانات دولية وحقوقية واسعة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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