حساب معتقلي الرأي: السعودية ستبدأ محاكمات سرية للدعاة المعتقلين
وأضاف الحساب أن السلطات تعتزم محاكمة ثمانية من أبرز الشخصيات السعودية المعتقلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي من بينهم، الدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني.
وأشار إلى أن الدكتور محمد موسى الشريف والدكتور إبراهيم إبراهيم المديميغ، والدكتور عادل باناعمة، وعصام الزامل، وخالد العلكمي، وفهد السنيدي من بينهم من ستبدأ السلطات السعودية محاكمتهم بشكل سري.
🔴 تأكد لنا أن السلطات السعودية تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد محاكمات سرية لـ 8 من أبرز الشخصيات المعتقلة منذ سبتمبر وهم:— معتقلي الرأي (@m3takl) August 18, 2018
- د.سلمان العودة
- د.عوض القرني
- د.محمد موسى الشريف
- د.إبراهيم المديميغ
- د.عادل باناعمة
- عصام الزامل
- خالد العلكمي
- فهد السنيدي#لا_للمحاكمات_السرية pic.twitter.com/mRs3TT5PYI
وكان مغردون أطلقوا حملة للتضامن مع المعتقلين في السعودية خلال الأيام الماضية على هاشتاج #أنقذوا_معتقلي_الرأي.
وقال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة إن والده نقل بشكل مفاجئ من سجن بجدة إلى آخر بالرياض، وإن موظفا في السجن أخبره بوجود محاكمة سرية للشيخ.
وتعتقل السلطات السعودية العديد من الدعاة البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأثارت حملة الاعتقالات المتسمرة للناشطين انتقادات دولية وحقوقية واسعة، كانت سببا في نشوب أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا.