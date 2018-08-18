السعودية
السبت 18 أغسطس 2018 22:51

حساب معتقلي الرأي: السعودية ستبدأ محاكمات سرية للدعاة المعتقلين

الداعية السعودي سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
أرشيف
قال حساب معتقلي الرأي على تويتر إنه تأكد من اعتزام السلطات السعودية عقد محاكمات سرية لعدد من المعتقلين البارزين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الحساب أن السلطات تعتزم محاكمة ثمانية من أبرز الشخصيات السعودية المعتقلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي من بينهم، الدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني.

وأشار إلى أن الدكتور محمد موسى الشريف والدكتور إبراهيم إبراهيم المديميغ، والدكتور عادل باناعمة، وعصام الزامل، وخالد العلكمي، وفهد السنيدي من بينهم من ستبدأ السلطات السعودية محاكمتهم بشكل سري.

وكان مغردون أطلقوا حملة للتضامن مع المعتقلين في السعودية خلال الأيام الماضية على هاشتاج #أنقذوا_معتقلي_الرأي.

وقال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة إن والده نقل بشكل مفاجئ من سجن بجدة إلى آخر بالرياض، وإن موظفا في السجن أخبره بوجود محاكمة سرية للشيخ.

وتعتقل السلطات السعودية العديد من الدعاة البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأثارت حملة الاعتقالات المتسمرة للناشطين انتقادات دولية وحقوقية واسعة، كانت سببا في نشوب أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
اعتقالات
معتقلي الرأي
حقوق الإنسان
كندا
الرياض

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