حزنا على مبارك.. مدرس مصري يلقي بنفسه من الطابق الخامس

ألقى مدرس مصري بنفسه من الطابق الخامس، بعد مشاهدته جنازة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تبث على الهواء، أمس، من إحد مقاهي مدينته بمحافظة الشرقية في دلتا النيل بمصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المدرس ويدعى أحمد عبدالسلام يبلغ من العمر 40 عامًا، حضر إلى مقهى بلدي في مدينة فاقوس، وتأثر بشدة فور رؤيته تشييع جثمان مبارك.

وقال الأهالي إن الرجل انتابته حالة من الحزن أثناء متابعته للبث الحي للجنازة، دخل على أثرها في نوبة بكاء شديدة، ثم صعد بعدها أعلى العمارة وألقى بنفسه من فوقها ليسقط في الشارع جثة هامدة.

وصرح أحد شهود العيان لوسائل الإعلام المحلية، بأن عبدالسلام كان يعاني من مرض نفسي، ومن غير المؤكد ما إذا كان قد انتحر حزنًا على مبارك أم أن هناك سببًا آخر.

وتلقى أمس مدير أمن محفظ الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بانتحار مدرس الثانوية العامة قفزًا من الطابق الخامس حزنًا على وفاة مبارك، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وشُيّع مبارك بعد ظهر أمس الأربعاء في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام لمدة 3 أيام تنتهي غدًا.

و حسني مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل أنور السادات، وحتى تنحيه في 11 فبراير/ شباط 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.

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