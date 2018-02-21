ألمانيا
الأربعاء 21 فبراير 2018 14:21

حزب سياسي ألماني يستخرج بطاقة عضوية لكلبة

صحيفة ألمانية تستخرج بطاقة عضوية "لكلبة" في حزب سياسي
مواقع التواصل الاجتماعي
قال حزب ألماني إنه لن يسمح لكلبة عمرها ثلاث سنوات بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل، رغم أن الكلبة تحمل بطاقة عضوية الحزب.

واضطر، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني للتصريح بأنه لن يسمح للكلبة ليما التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات بالتصويت على اتفاق الدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، رغم أن الكلبة تحمل بطاقة "عضوية الحزب".

وكانت صحيفة (بيلد) الألمانية الأوسع انتشارا في البلاد نشرت الثلاثاء صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقا يقول "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".

وتحدثت بيلد عن كيفية حصول الكلبة ليما على بطاقة عضوية الحزب بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من فبراير/ شباط، وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع، وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة وهو ما يعادل ثلاث سنوات في عمر الكلاب.

وقال متحدث باسم بيلد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "لا يتعلق الأمر بالكلبة ليما بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أنه من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبالتالي التصويت" وأضاف "بوسع من يريدون التلاعب في التصويت بشأن الائتلاف الكبير التحايل بنفس الطريقة".

ويحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، بدأ أمس الثلاثاء وينتهي في الثاني من مارس/ آذار للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.

وإذا رفض أعضاء الحزب الاتفاق فلن يتمكن من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.

واضطرت أندريا ناليس التي من المتوقع أن يقع عليها الاختيار لتولي زعامة الحزب في أبريل/نيسان، للرد على سؤال من بيلد حول ما إذا كان من الممكن التلاعب في التصويت.

وقالت ناليس "لا يسمح للكلاب بالتصويت" مضيفة أن الحزب سيبحث اتخاذ خطوات قانونية إذا تبين وقوع تحايل فيما يتعلق بهوية أحد الأعضاء.

المصدر
رويترز
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ألمانيا
ميركل
الحزب الديمقراطي الاشتراكي
ائتلاف
تشكيل الحكومة
كلبة

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