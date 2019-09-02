حزب الله يبث فيديو تدمير المدرعة ‎ونصر الله يهدد باستهداف عمق إسرائيل

لقطة من الفيديو الذي بثته قناة المنار لاستهداف الآلية الإسرائيلية

بثت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية جنوب الحدود اللبنانية، فيما هدد الأمين العام للحزب حسن نصر الله بقصف العمق الإسرائيلي.

التفاصيل:

قناة "المنار" بثت مقطعًا مصورًا لما قالت إنها مشاهد حصرية لعملية استهدفت آلية إسرائيلية في أفيفيم جنوب الحدود اللبنانية.

أظهر المقطع أحد الأفراد يقوم بإطلاق صاروخ موجه تجاه عربة عسكرية كانت تتحرك بعيدًا، ورصد المقطع استهداف الصاروخ للعربة.

القناة قالت إنه تم إطلاق صاروخ آخر تجاه العربة للتأكد من إصابتها.

القناة عرضت معلومات عن قاعدة أفيفيم العسكرية، وقال إن الجيش الإسرائيلي أخلى القاعدة عقب تهديد حزب الله بالرد على "الخروقات الإسرائيلية".

وقال حزب الله اللبناني إن العملية أسفرت عن قتل وحرج من كانوا داخل المدرعة إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفى ذلك، بينما بثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات تظهر إجلاء مصابين بعد العملية.

وهدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله باستهداف عمق إسرائيل في حال شنت هجوماً آخر ضد حزب الله ولبنان.

أبرز تصريحات نصر الله:

رسالتنا لإسرائيل واضحة، اذا اعتديتم علينا فإن جنودكم ومستعمراتكم وفي عمق العمق ستكون في دائرة الاستهداف والرد.

أي عدوان على لبنان، لن يكون هناك أي شيء اسمه حدود دولية.

ما حصل بالأمس أن المقاومة كسرت أكبر خط أحمر إسرائيلي منذ عشرات السنين.

انتقلنا من الرد في الأراضي اللبنانية المحتلة إلى أرض فلسطين المحتلة.

العدو الإسرائيلي سحب كل جنوده من المنطقة الحدودية واليوم رجعوا على استحياء.

العدو الإسرائيلي نشر القبة الصاروخية خوفا من صواريخ المقاومة على الحدود الشمالية واستنفر كل قواته.

إسرائيل التي تدعي أنها تملك أقوى جيش في المنطقة أخلت حدودها مع لبنان لمسافة خمسة كيلومتر.

تعمدنا أن نرد بالنهار وليس الليل وفي عمق العدو وأصبنا الهدف بكل تأكيد.

1 سبتمبر 2019 بداية مرحلة جديدة، وسنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان.

الطائرة المسيرة الثانية التي استهدفت الضاحية الجنوبية فشلت في تحقيق هدفها والعدو يعلم ذلك.

نشكر الجيش اللبناني المرابط على امتداد الحدود والشكر للناس الذين حافظوا على الحياة الطبيعية طوال الأيام الماضية.

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