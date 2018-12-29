السبت 29 ديسمبر 2018 23:10
حزب "البيت اليهودي" ينسحب من حكومة نتنياهو قبل الانتخابات
أعلن حزب "البيت اليهودي" انسحابه من الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات المبكرة المقررة في أبريل/ نيسان القادم.
التفاصيل:
- زعماء الحزب قالوا إنهم ينسحبون من أجل استمالة المزيد من الناخبين العلمانيين.
- نفتالي بينيت زعيم الحزب ووزير التعليم قال إنه ونائبته وزيرة العدل إيليت شاكيد انسحبا من الائتلاف الحاكم لتشكيل "حزب جديد يضم الدينيين والعلمانيين سويا... في شراكة حقيقية".
- بينيت قال إن حزب "الطريق الجديد" سينتهج مثل حزب البيت اليهودي سياسات أمنية صارمة بما في ذلك معارضة إقامة دولة فلسطينية.
- لم يتضح على الفور ما إذا كان حزب البيت اليهودي مستمر أيضا كحزب.
- حصل حزب البيت اليهودي على ثمانية مقاعد في الكنيست بفضل دعم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
- وكالة رويترز قالت إن انسحاب الحزب الديني القومي لا يشكل أي تهديد مباشر لنتنياهو، إذ أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بسهولة بولاية خامسة.
- لكن الانسحاب يشير إلى أن شركاءه اليمينيين مهتمون بكسب أصوات من المعارضة المنتمية ليسار الوسط والتي انتعشت بفضل ترشيح الجنرال الإسرائيلي السابق بيني غانتس.
- وزير الدفاع السابق موشيه يعالون قال إنه يعمل مع رئيس الأركان السابق على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات بعد الاتفاق على برنامج وجدول أعمال موحد.
- مواقع إعلام إسرائيلية قالت إنه من المتوقع أن يتولى غانتس رئاسة القائمة.
- وسائل الإعلام ذكرت أن يعالون وغانتس يعملان على ضم "عدينا بار شالوم" ابنة الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحركة شاس، إلى القائمة.
- يعالون جدد رفضه المشاركة في حكومة بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لكنه أشار إلى أن موقفه هذا لا يعني مقاطعة حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو.
- يعالون اتهم نتنياهو باستغلال قضية الكشف عن أنفاق لحزب الله لغايات سياسية، وقال "كل عاقل يدرك أن قضية الأنفاق هي مجرد ذريعة لغاية سياسية؛ فمتابعة هذه الأنفاق بدأت في الوقت الذي كنت فيه وزيرا للدفاع".
- كان يعالون وزيرا للدفاع من 2013 حتى استقالته 2016، كما كان غانتس رئيسا للأركان بين عام 2011 و2015.
المصدر
وكالات
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