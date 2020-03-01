حوادث
الأحد 1 مارس 2020 13:44

حريق ينهي حياة لاعب كرة مصري محترف في السودان (فيديو)

تقرر تأجيل عدد من مباريات الدوري السوداني الممتاز التي كانت معلنة أمس واليوم، بعد الحادث الذي تعرضت له بعثتا نادي المريخ الفاشر والأهلي الخرطوم بفندق في العاصمة السودانية، السبت.

وقالت وكالة السودان للانباء (سونا)، إن قرار تأجيل المبارتين جاء بعدما شب حريق صباح السبت في الفندق الذي كانت تقيم فيه بعثتا الفريقين، مما أدى إلى وفاة لاعب الفاشر المحترف المصري محمد العيسوي وإصابة أربعة لاعبين إثر قفزهم من الطابق الرابع للفندق في محاولة للنجاة من النيران.

وأظهرت مقاطع مصورة تأثير الحريق علي فندق الأوركيد بالخرطوم، ولحظة محاولة نزيل بالفندق القفز من أحد الطوابق، وإنقاذ أحد النزلاء بواسطة شرطة الدفاع المدني.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المحترف المصري لقي مصرعه متأثرًا بجروحه عقب نقله إلى إحدى مستشفيات الخرطوم، كما أفادت التقارير السودانية بوفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بسبب الحريق الذي نشب بسبب تماس كهربائي.

ونعى مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، في بيان اللاعب محمد العيسوي، كما قدم التعازي لنادي "مريخ الفاشر".

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي الخرطوم والشرطة القضارف التي كان مقررًا أن تلعب مساء السبت بملعب  الخرطوم، كما تم تأجيل موعد مباراة المريخ الخرطوم والمريخ الفاشر المقررة اليوم الأحد، بسبب الحادث.

ومحمد هيثم العيسوي (19 عامًا)، كان يلعب لنادي المحلة والمنتخب الأوليمبي المصري لاعبَ وسط، وكان سيسجل لنادي المريخ العاصمي الذي قام بتحويل مساره إلى مريخ الفاشر، بعد ترشيحه من قبل رابطة مشجعي المريخ بدبي.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
لاعب كرة قدم
محترف مصري
السودان
الخرطوم

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: إسقاط طائرة حربية في إدلب وتقدم لقوات المعارضة السورية
Thumbnail
شاهد: توقف مباراة بعد إساءات من الجمهور.. ماذا فعل اللاعبون؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: إسقاط طائرة حربية في إدلب وتقدم لقوات المعارضة السورية
  2. حريق ينهي حياة لاعب كرة مصري محترف في السودان (فيديو)
  3. شاهد: توقف مباراة بعد إساءات من الجمهور.. ماذا فعل اللاعبون؟
  4. "ليس رئيس وزرائي".. رفض مهاتير محمد للحكومة الجديدة يعمق الأزمة في ماليزيا
  5. كورونا.. بورصات الخليج تهبط وإيقاف التداول في الكويت بعد خسائر كبيرة