حريق يلتهم سينما ريفولي التاريخية بوسط القاهرة

شب حريق داخل سينما ريفولي التاريخية في منطقة وسط القاهرة، فجر الأربعاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ولم تعلن عن وجود خسائر في الأرواح.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن سبب الحريق هو اندلاع النيران في أوراق ومخلفات داخل السينما، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في أسباب الحادث، كما وشكلت لجنة لحصر الخسائر المبدئية بالمبنى.

وذكر موقع "بوابة الفجر" المصرية أن الحادث أسفر عن احتراق كامل لجميع قاعات السينما بدءًا من صالة العرض بالدور الأرضي، إضافة إلى احتراق الدور العلوي وسطح السينما.

وتعتبر سينما ريفولي واحدة من أقدم دور السينما وسط القاهرة، وتحتوي على 5 شاشات عرض، بعد أن تم الاستغناء عن المسرح المقام بداخلها. وسجلت السينما كتراث معماري مميز منذ عام 2010 في مصر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها سينما ريفولي للحريق، ففي عام 1952 التهمتها نيران حريق القاهرة الشهير، واليوم التهمت النيران دور العرض بالسينما من الأسفل إلى الأعلى.

وشيدت السينما عام 1948 في أملاك تابعة للأمير السعودي طلال بن عبد العزيز، وقدمت عليها كوكب الشرق أم كلثوم بعض حفلاتها ومنها حفلة في أكتوبر عام 1955 حضرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وفي عام 1971 غنى فيها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ أغنيته الشهيرة "موعود".