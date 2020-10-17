مصر
السبت 17 أكتوبر 2020 00:34

حريق هائل يلتهم مركزا تجاريا في القاهرة (فيديو)

فيسبوك
التهم حريق هائل مبنى "ميغا مول" التجاري في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة، مما تسبب في خسائر مالية ضخمة.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي في مصر صورا ومقاطع فيديو للحريق، فيما كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه.

ونقلت وسائل إعلام وصحف مصرية عن مصادر أمنية قولها إن الخسائر التي نتجت عن الحريق تقدر بملايين الجنيهات المصرية بعد تفحم عدد من المحلات والبضائع التي كانت بداخلها.

وقالت المصادر إن سبب الحريق هو ماس كهربائي في وحدة التكييف بالمبنى.

المصدر
الجزيرة مباشر

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