الصراع في اليمن
الأربعاء 18 يوليو 2018 23:37

حريق في "أرامكو" بعد إعلان الحوثيين استهدافها

أرامكو السعودية (أرشيفية)
غيتي
أعلنت مليشيا الحوثي في اليمن، الأربعاء، أنهم هاجموا بطائرة دون طيار مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية السعودية في الرياض.
وتلك أبرز التطورات:
  • شركة أرامكو النفطية السعودية أعلنت في وقت سابق (الأربعاء) إنها احتوت حريقا محدودا في المصفاة.
     
  • تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون قال على تويتر قال إن سلاح الجو استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض.
     
  • تلفزيون المسيرة نقل عن متحدث عسكري حوثي قوله: "إنجاز سلاح الجو المسير بداية قوية في مرحلة جديدة من ردع العدوان".
     
  • قبيل إعلان تلفزيون المسيرة قالت أرامكو (الأربعاء) إن فرقها للسيطرة على الحرائق والدفاع المدني السعودي تمكنت من احتواء حريق محدود شب في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة السعودية الرياض.
     
  • أرامكو أعلنت في "تغريدة" على "تويتر" أن الحريق لم يؤثر على أنشطة المصفاة ولم تحدث أي خسائر بشرية.
     
  • شركة أرامكو قالت إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الصراع في اليمن
اليمن
الحوثيون
السعودية
التحالف السعودي الإماراتي
شركة أرامكو النفطية السعودية
تلفزيون المسيرة
طائرة بدون طيار

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