التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
السبت 22 أغسطس 2020 14:58

حركة فتح توضح حقيقة "تسجيل مسرب" بين السيسي وعباس بشأن الإمارات (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (يسار) (أرشيفية)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "يمين" مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
غيتي-أرشيف
نشر المسؤول بحركة (فتح) الفلسطينية، منير الجاغوب، توضيحًا بشأن ما انتشر مؤخرًا بشأن مكالمة مسربة عن الإمارات، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الجاغوب، وهو مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، حقيقة التسجيل، عبر صفحته في فيسبوك، السبت.

وقال إن جزءًا كبيرًا من التسجيل الذي ادعى الإعلام الإسرائيلي تسريبه، عبارة عن حديث عن منع الهجوم على أبو ظبي؛ بسبب الطائرة الإماراتية، التي حطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وعلى متنها مساعدات طبية موجهة للفلسطينيين، والتي رفضت السلطة الفلسطينية استقبالها.

وأوضح الجاغوب أن أغلب العبارات والجمل المذكورة في التسجيل كانت من تلك المكالمة بين الرئيسين بمناسبة عيد الفطر، لافتًا إلى أن التسجيل عبارة عن أجزاء من ثلاث مكالمات مع السيسي ومع شخصيات فلسطينية أخرى.

وتابع "ومنها مكالمة قديمة جدا" مؤكدا أن المكالمة خضعت لتركيب وقص ولصق لتظهر بتلك الصورة.

وفي وقت سابق انتشرت أنباء إسرائيلية عن تسجيل مسرب لمحادثة بين الرئيسين المصري والفلسطيني، طلب خلالها عباس من السيسي التوسط لـ"إصلاح ذات البين" بين السلطة الفلسطينية والإمارات، الأمر الذي دفع حركة فتح إلى الرد.

وقبل 10 أيام، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع إلكترونية
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب يضغط على السلطات الصحية لتطوير لقاح كورونا قبل الانتخابات
Thumbnail
"توفي إثر تعذيب".. إخوان مصر تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بوفاة العريان
Thumbnail
خصوصية واستمتاع بالطبيعة.. حمّامات شفافة في حدائق طوكيو (فيديو)
Thumbnail
تركيا.. الطائرة المسيّرة "أقنجي تيها" تجتاز اختبارا جديدا (فيديو)
Thumbnail
تحقيق يكشف تفاصيل مثيرة عن الشحنة التي دمرت مرفأ بيروت

الأكثر قراءة

  1. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  2. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  3. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"
  4. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى
  5. شاهد: زلزال يوقع قتلى وجرحى في تايوان