الأربعاء 5 سبتمبر 2018 11:26
حركة حسم: لا علاقة لنا بالإخوان ونرفض أفكار ولاية سيناء
نفى المتحدث باسم حركة "حسم" المصرية أي علاقة للحركة بجماعة الإخوان أو أي حزب أو فصيل مصري، كما أكد أن حركته تختلف بشدة مع نهج تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة.
وقالت حركة حسم على موقعها (الثلاثاء) إن تصريحات المتحدث باسمها خالد سيف الدين جاءت في أول ظهور إعلامي له وذلك في مقابلة مع مجلة "كلمة حق" الإلكترونية.
أبرز تصريحات المتحدث باسم حركة حسم:
- الحركة كيان مستقل بذاته وغير تابع لأي حزب أو فصيل.
- النظام المصري يحاول حصر حركة حسم في جماعة الإخوان في محاولة للتأطير، وخلق صورة ذهنية معينة لتشويه أي فعل ثوري، ونسبته إلى فصيل معين لعزله عن جموع الشعب وجمهور الثورة.
- "المقاومة المسلحة" ظهرت كرد فعل تلقائي على إجرام الأجهزة الأمنية للنظام، وشارك فيها منذ اللحظة الأولى رجال وشباب من كافة التيارات وبدون أي انتماءات.
- ادعاء النظام بأن حوادث تصفية بعض الأشخاص تأتي في سياق اشتباكات مسلحة كذب صريح
- نختلف بشدة مع نهج تنظيم "ولاية سيناء" في الغلو والتكفير والاستبداد وفرض الوصاية، ولا نرى ذلك متفقاً مع الإسلام.
- استهداف كمائن الشرطة لا يمثل سوى 20% من عمليات الحركة.
خلفية:
- حركة حسم (وهو اختصار لاسم "حركة سواعد مصر") هي حركة مسلحة أعلنت انطلاق عملياتها ضد النظام المصري في 16 يوليو/تموز 2016.
- تبنت الحركة عددا من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال خلال العامين الماضيين.
- تتهم السلطات المصرية ووسائل الإعلام المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تأسيس حركة حسم، وهو ما نفته جماعة الإخوان مرارا، مؤكدة على منهجها السلمي في مواجهة النظام.
- أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما في 11 فبراير/شباط 2017 يقضي بحظر الحركة، وتصنف السلطات المصرية الحركة جماعة إرهابية.
المصدر
الجزيرة
الجزيرة مباشر
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