الإمارات
الخميس 13 فبراير 2020 00:39

حرروا جزركم وأغلقوا معتقلاتكم السرية... ناشطون يردون على أكاديمي إماراتي

قوات إماراتية في مدينة عدن جنوب اليمن
رويترز
رد مغردون على الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله بعد أن وصف الجيش الإماراتي عبر تويتر بأنه "جيش محترف وليس للاستعراض".

وكتب عبد الخالق عبر حسابه على تويتر: "جيش الإمارات ليس للاستعراض، بل هو جيش محترف يمتلك جاهزية قتالية عالية تتوافق مع أفضل جيوش العالم. هذه خلاصة واحدة لمشاركة جيش الإمارات في حرب اليمن".

ورد ناشطون على عبد الله بدعوته إلى تحرير الجزر الثلاث التي تحتلها إيران وإغلاق المعتقلات السرية التي تديرها الإمارات في اليمن.

المصدر
الجزيرة
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الإمارات
اليمن
حرب اليمن
التحالف بقيادة السعودية

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