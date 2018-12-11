حراك جديد في الكونغرس بشأن خاشقجي وولي العهد السعودي

جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية رويترز

قال مساعد في مجلس النواب الأمريكي لرويترز إن مديرة المخابرات المركزية ستطلع زعماء المجلس وزعماء لجان الأمن القومي على الوضع بشأن قضية جمال خاشقجي في جلسة مغلقة غدا الأربعاء.

قرار لإدانة ابن سلمان السناتور الديمقراطي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه سيقدم اليوم الثلاثاء قرارا مشتركا يندد بولي عهد السعودية محمد بن سلمان فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي مما يجبر الرئيس الأمريكي دونالد تراب على النظر في توقيعه أو رفضه.

كوركر عبر عن اعتقاده بإمكانية موافقة المجلس على هذا القرار مشيرا إلى أن من بين المشاركين فيه زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل.

إذا وافق مجلس النواب أيضا على هذا القرار فسيتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه ترمب أو يرفضه.

كوركر عبر عن أمله في أن يقدم هذا القرار في وقت لاحق اليوم.

كوركر قال "نأمل أن نصوت بقوة كبيرة للغاية على قرار يندد بولي العهد".

يتعين أن يوقع ترمب على القرارات المشتركة للكونغرس ويكون لها قوة القانون. ولم يُنشر بعد محتوى هذا القرار وبالتالي لم يتضح ما إذا كان سيؤدي إلى عقوبة محددة ضد ولي العهد السعودي أو المملكة، أكثر من كونه مجرد بيان تنديد.

لها قوة القانون. ولم يُنشر بعد محتوى هذا القرار وبالتالي لم يتضح ما إذا كان سيؤدي إلى عقوبة محددة ضد ولي العهد السعودي أو المملكة، أكثر من كونه مجرد بيان تنديد. كوركر قال إن القرار يشبه إلى حد بعيد قرارا قدمه الأسبوع الماضي السناتور الجمهوري لينزي غراهام وعدد من الجمهوريين والديمقراطيين، ندد بقتل خاشقجي وقال إن مجلس الشيوخ "على ثقة كبيرة" بأن ولي العهد السعودي متواطئ في قتله. تحقيق دولي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تجري مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تجري مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول. تشاوش أوغلو صرح قائلا "في هذا الموضوع، التقينا مع الأمين العام للأمم المتحدة ونظرائنا ونستمرّ في القيام بذلك".

أوغلو أضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة "على هامش (قمة) مجموعة العشرين (في مطلع ديسمبر/كانون الأول)، عبّرنا مع عدد من نظرائنا خصوصا الكندي، عن إرادة تقديم طلب مشترك". خلفيات: الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ينتقد فيها السلطات السعودية، قتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

أنقرة أكدت في البداية أنها لا ترغب في فتح تحقيق دولي وفضلت التعاون المباشر مع السلطات السعودية. لكنها تنتقد بشكل مستمر نقص التعاون من جانب الرياض التي تؤكد أن الجريمة ارتُكبت من دون علمها.

السلطات السعودية رفضت طلب تركيا تسليمها المشتبه بهم بينهم شخصان قريبان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتهمهما أنقرة بأنهما "من بين الذين خططوا" للجريمة.

الرجلان وهما النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، أقيلا من مهامهما في 20 أكتوبر/تشرين الأول في حين كانت الرياض تتعرض لموجة غضب دولية بعد قتل خاشقجي.

تشاوش أوغلو شدد على أنه "يجب محاكمة هؤلاء المسؤولين بموجب القانون التركي". وسأل "لماذا لا تريدون أن يُحاكم هؤلاء الأشخاص في تركيا؟ هل تخافون من أن يتمّ الكشف عن هوية أولئك الذين أمروا (بتنفيذ) الجريمة؟"

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية"، مشدّداً في الوقت نفسه على أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.