حرائق وانهيارات أرضية وتصدع جسور.. انهيار البنية التحتية في مناطق بالقاهرة (فيديو)
ويأتي هذا وسط موجة من الطقس السيء تشهدها مصر والتي صفتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية بغير المسبوقة.
كما شهدت مناطق أخرى تصدع عدد من الجسور والطرق، وانهيارات أرضية وهبوط الطرق، وسط مخاوف من انهيار المباني المقامة عليها.
شهر واحد بس تكون مخلص الكوبري ده يا كامل. pic.twitter.com/K4N3R1fA4U— عمرو وديع (@AmrWadea) March 12, 2020
ونشر آخرون صورا ومقاطع فيديو تظهر تدفق المياه من البلاعات في الشوارع، ومن أحواض الحمامات والمطابخ داخل البيوت، بعد انسداد شبكة الصرف وعدم قدرتها على تصريف المياه.
المهنة: بلاعة سابقا ونافورة راقصة حاليا.— Naguib 👨🏻⚕️ (@Naguibsm) March 12, 2020
محدش في مصر بيشتغل بشهادته pic.twitter.com/331F1Xxmet
ولقي طفل مصرعه وأصيب 39 في عدة محافظات مصرية، كما تهدم مسجد بسبب ما عرف إعلاميا بـ"عاصفة التنين" التي بدأت مع الساعات الأولى الخميس.
ونقلت وسائل إعلام محلية بينها "الأهرام" الحكومية و"صدى البلد" الخاصة، أخبارا عن إصابة أشخاص في عدة محافظات جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.
وفي وقت سابق الأربعاء، حذر خبراء طقس في كلٍ من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفضٍ خطير أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، سيسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وقالت الأهرام إنه تم إعلان حالة الطوارئ في عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية (شمال) والغربية (وسط الدلتا)، وإغلاق جميع الموانئ في مطروح (شمال غرب).
فيما أوضحت قناة صدى البلد (خاصة) أن محافظة قنا (جنوب) شهدت مصرع طفل وإصابة 17 آخرين بسبب الأحوال الجوية.
كما تسببت العاصفة في انهيار مئذنة مسجد بقرية السلامية في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.
ولفتت صدى البلد إلى إصابة 6 أشخاص في سوهاج (وسط) إثر سقوط نخلة عليهم، و16 شخصا في الغربية (وسط الدلتا) جراء انقلاب سيارة أجرة.
وأصيب 13 شخصا في تصادم قطارين قرب محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال بيان للمتحدّث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "17 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث ونقلت 13 مصاباً" إلى المستشفيات، مشيرا إلى عدم وجود وفيات في الحادث.
وأضاف المتحدث أن الإصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة.
وأوضحت هيئة سكك حديد مصر في بيان أن "التصادم وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد (جنوب)، بعد أن اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف".
فيديو حادث قطار اسوان pic.twitter.com/yulaBYSg0n— MOSTAFA🇦🇹 (@darsh_33) March 12, 2020