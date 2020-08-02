حذف مقطع غنائي عن الثورة خلال احتفال الجيش يثير غضبًا في لبنان (فيديو)
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، نظمت جمعية "لبناني وأفتخر" السبت حفلا بعنوان "كرمالك يا وطن" في منطقة نهر الكلب شمالي بيروت، برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش اللبناني.
وأذاع الحفل أغنية "يا بيروت" للفنانة ماجدة الرومي، بعد حذف عبارة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، مما أثار غضبا وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
وبهذه المناسبة التي انتحر فيها المنطق مرّة جديدة في لبنان، فلنضف على الأحزان حزناً..— Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) August 1, 2020
فإنّ الثورة تولد من رحم الأحزان.. https://t.co/dHM3AM6rKx
وتداول مغردون لبنانيون مقطعا مصورا يظهر الكورال المشارك في الحفل مستبدلاً عبارة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، بتكرار عبارة "لا"، ما دفعهم لتدشين هاشتاغ (وسم) باسم المقطع المحذوف، لاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل.
#إن_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان— mohamad kawas (@mohamadkawas) August 1, 2020
كتبها الكبير نزار قباني لحنها الكبير د. جمال سلامة وغنتها الكبيرة ماجدة الرومي من أجل #بيروت ست الدنيا ومن شوهها صغار صغار صغار ..
فعلا لا لا لا لا.. pic.twitter.com/QHvw0pS2DM
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة في لبنان، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990).
وقال المغرد اللبناني أدهم حسينية، عبر حسابه على تويتر "من الضروري نعرف من صاحب الفكرة، لأن لا مخ (تفكير) ولا عقل ولا ذكاء ولا رؤية. ولا لا لا لا لا (في إشارة للمقطع المستبدل بالأغنية)".
بينما قال الكاتب اللبناني لوسيان بو رجيلي، على تويتر "رح يضل (يظلوا) يجربوا (يحقروا) ويقمعوا ويسكتوا ويقتلوا الثورة. بس (لكن) الثورة فكرة وراسخة وما بتنقتل (لا تقتل) وبالنهاية لا بد رح تنتصر (ستنتصر)".
بيروت و الوطن باقي— Wissam R Hanna (@WissamRHanna) August 2, 2020
وانتو لا لا لا لا لا لا لا
خففوا حفلات وطنية . لانو كل الاغاني الوطنية مش على قياسكن و مش لابقتلكن
وانشالله منعيد السنة الجاي و بيكون جيشنا بصف شعبو ووطنو . هيك بتكون الفرحة على قياس الوطن مش لا لا لا لا لا لا #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان pic.twitter.com/eMD2I0nsj7
ودٌون حساب باسم "بول أبي هيلا" على تويتر قائلا "قالتها ماجدة الرومي منذ ٣٠ عاما وما زالت تنتظر قيام بيروت من تحت ردمها. يبدو أن الذين ائتمنوا على قيام لبنان من أحزانه خافوا من سخط الشعب ومن ثورته يومَ قلب المقاييس وأوصل صوته إلى العالم".
ووجه الحساب ذاته، الحديث لساسة لبنان قائلا "ارحلوا عن كراسيكم يا عديمي الشرف فالحرية لا تليق بكم".
كما استعان عشرات المغردين اللبنانيين بنشر نسخة أصلية لأغنية "يا بيروت" للفنانة ماجدة الرومي، تتضمن مقطع الثورة المحذوف.
بإحتفال للجيش الليلة حذفوا جملة "ان الثورة تولد من رحم الاحزان" وتم استبدالها برندحة " لا لا لا لا لا لا...."— lucien bourjeily (@lucienbourjeily) August 1, 2020
معقول لهون وصلنا ؟!؟
هالقد خايفين من فكرة وكلمة ثورة؟
ومن رحم الاحزان؟
(يلي صرنا عايشين في يومياً)
وكيف الكورس بيقبل يغني هيك تحوير لكلمات الغنية؟ وين مصداقيتهم الفنية؟ pic.twitter.com/6dm2L2XEYk
وتستقر كلمات أغنية "يا بيروت" للشاعر السوري نزار قباني في وجدان الشعب اللبناني، إذ شدت بها الفنانة ماجدة الرومي لأول مرة عام 1988 أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).
وبخلاف الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، في فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي تحت ضغط الاحتجاجات.