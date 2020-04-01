فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 13:41

حذرت من كورونا مبكرا.. اختفاء مسؤولة بمستشفى ووهان الصينية

عملية تعقيم لأحد المرافق في مدينة ووهان الصينية منشأ فيروس كورونا-31 مارس
رويترز
تداول ناشطون ووسائل إعلام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقارير خبرية ومقاطع مصورة بشأن مديرة قسم الطوارئ بمستشفى ووهان، والتي كانت قد حذرت من فيروس كورونا في بداية ظهوره.

وكانت صحيفة (الشعب) الصينية، أجرت مقابلة صحفية مع الطبيبة الصينية "آفين" في منتصف مارس/آذار المنصرم، قامت فيها بشرح تفاصيل اكتشافها للمرض منذ البداية.

الطبيبة الصينية "آفين" حصلت يوم 30 ديسمبر 2019 على نتائج اختبارات لمرضى يُعانون من الالتهاب الرئوي "غير المعروف " من أحد الطلبة الجامعيين، وقامت بتذييل التقارير باللون الأحمر على كلمة "فيروس سارس التاجي".

من ناحيتهم، تداول الأطباء التقرير الذي وضعته الطبيبة الصينية، فيما بينهم في مدينة ووهان، الأمر الذي أدى  أدى إلى عقابهم من قبل الشرطة الصينية.
كما أدى ذلك إلى تحويل "آفين" للجنة التأديبية من قبل إدارة المستشفى التي وجهت إليها توبيخاً شديداً، معتبرة أنها "تثيرة الشائعات كما لو كانت مُحترفة في ذلك".

مقابلة صحفية.. واختفاء

وأجرت صحيفة (الشعب)، مقابلة صحفية مع الطبيبة الصينية "آفين" قبل نحو أسبوعين، قامت فيها الطبيبة بشرح تفاصيل اكتشافها للمرض منذ بدايات ظهوره.

لكن إدارة الدعاية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، قامت بحذف كل ما يتعلق بهذه المقابلة من على شبكة الإنترنت وبرامج المحادثة الصينية.

ودفع ذلك عدد من الصينيين إلى تحويل المقابلة الصحفية إلى رموز "إيموجي" ورموز من "شفرة مورس" حتى لا تتعرف عليها خوارزميات الحكومة.

وأشار الحساب الرسمي للبرنامج الشهير (60 دقيقة) على تويتر عن اختفاء الطبيبة "آفين"، بعد تحقيق صحفي قام بعمله، منوهاً إلى أنها كانت هي من أعلنت عن الفيروس، وأن السلطات الصينية كانت قد منعتها مع زملائها من تحذير بقية العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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