علوم وبيئة
الأربعاء 4 يوليو 2018 15:58

حدث في مثل هذا اليوم: وفاة ماري كوري

- ماري كوري، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، وفرنسية الجنسية.

- أول امرأة تحصل على جائزة نوبل عام 1903 في مجالين مختلفين، الفيزياء والكيمياء.

- اكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري البولونيوم والراديوم.

 طورت استعمال الأشعة السينية وأسست نظرية "الفيزياء الذرية"، استحدثت مصطلحًا جديدًا يُدعى "النشاط الإشعاعي".

- اكتشفت مع زوجها بيير كوري مادة البولونيوم سنة 1898، وهي المادة نفسها التي كانت سببا في وفاتها. 

- توفيت ماري بينما كانت تعالج من مرض فقر الدم (أنيميا) نجم عن تعرضها الزائد عن الحد للعناصر المشعة.

- أصبحت أول امرأة تعمل كبروفيسور في جامعة السوربون.  

- كرّست ماري وقتها وجهدها لمساعدة ضحايا الحرب العالمية الأولى.

- استخدمت جهازا متنقلا للأشعة السينية لمساعدة المصابين في الحرب الأمر مما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.

- هناك العديد من مراكز الأبحاث العلمية تحمل اسم كوري مثل "معهد كوري" و"جامعة بيير وماري كوري" في باريس.

- توفيت في الرابع من يوليو/ تموز عام 1934.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ماري كوري
علماء
بولندا
جائزة نوبل
الكيمياء
الفيزياء

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