حدث في مثل هذا اليوم: وفاة ماري كوري
- أول امرأة تحصل على جائزة نوبل عام 1903 في مجالين مختلفين، الفيزياء والكيمياء.
- اكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري البولونيوم والراديوم.
طورت استعمال الأشعة السينية وأسست نظرية "الفيزياء الذرية"، استحدثت مصطلحًا جديدًا يُدعى "النشاط الإشعاعي".
- اكتشفت مع زوجها بيير كوري مادة البولونيوم سنة 1898، وهي المادة نفسها التي كانت سببا في وفاتها.
- توفيت ماري بينما كانت تعالج من مرض فقر الدم (أنيميا) نجم عن تعرضها الزائد عن الحد للعناصر المشعة.
- أصبحت أول امرأة تعمل كبروفيسور في جامعة السوربون.
- كرّست ماري وقتها وجهدها لمساعدة ضحايا الحرب العالمية الأولى.
- استخدمت جهازا متنقلا للأشعة السينية لمساعدة المصابين في الحرب الأمر مما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.
- هناك العديد من مراكز الأبحاث العلمية تحمل اسم كوري مثل "معهد كوري" و"جامعة بيير وماري كوري" في باريس.
- توفيت في الرابع من يوليو/ تموز عام 1934.