فيروس كورونا
الأربعاء 6 مايو 2020 15:32

"حداد في أمريكا".. شاهد الفيديو الذي أثار غضب ترمب

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً يُهاجم سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما دفعه للرد عليه في مجموعة من التغريدات.

ونشرت مجموعة تُطلق على نفسها "مشروع لينكولن" والتي تستهدف حماية الديمقراطية، كما تُطلق على نفسها، مقطعاً مصوراً بعنوان "حداد في أمريكا".

ويتحدث الفيديو عن سياسات ترمب وكيف أنها قد أدت إلى وفاة أكثر من 60 ألف شخص ضحايا لفيروس كورونا.

وإلى جانب ذلك، فقدان أكثر من 26 مليون شخص لوظائفهم في أسوأ وضع اقتصادي منذ عقود.

هل أمريكا أضعف الآن؟

ويوضح الفيديو أنه تحت قيادة ترمب أصبحت أمريكا أضعف وأفقر وأسوأ خلال السنوات الأربع التي حكمها، فكيف ستكون أمريكا بعد 4 سنوات أخرى من حكمه؟!

وقالت مجموعة -مشروع لينكولن- "لقد تركت الرئاسة الفاشلة لدونالد ترمب الأمة أضعف، مريضة، وتتأرجح على حافة كساد عظيم جديد".

ترمب يهاجم

من جانبه هاجم  ترمب القائمين على المجموعة وناشري المقطع ووصفهم بأنهم فاشلون، وقال "مجموعة من الجمهوريون الذين فشلوا فشلاً ذريعاً منذ 12 عاما، ثم فشلوا مرة أخرى ومنذ 8 أعوام، ثم تعرضوا للهزيمة قبل 4 أعوام من سياسي مبتدئ مثلي".

وأضاف ترمب "قاموا بنسخ فيديو من إعلان سابق لرونالد ريغان "الصباح في أمريكا".

وعدّد ترمب ما قال إنها إنجازاته وقال" لقد بذلوا كل ما في وسعهم مع إخفاقاتهم المتعددة.. هؤلاء الخاسرون لم يبالوا ب 252 قاضياً فيدرالياً ولا قضاة المحكمة العليا".
وشرح معددا ما قال إنها انجازاته" وإلى إعادة بناء الجيش والتعديلات التي تمت، إلى جانب أكبر خفض للضرائب على الإطلاق وغيرها الكثير". 

"لا يعرفون كيف يفوزون"

ترمب شرع في وصف أصحاب الفيديو وأضاف" ولأنهم لا يعرفون كيف يفوزون، فإن ما يُطلقون عليه مشروع لينكولن ليس أكثر من وصمة عار". وأنهى تغريداته واصفاً إياهم بالفشلة.

وعلقت "غينيفر هورن" مؤسس مشروع لينكولن على ما قاله ترمب قائلة "هذا هو المقطع الذي تسبب بإثارة ترمب حتى أنه شن هجوماً عليه بعد منتصف الليل بعد انتشاره. وأضافت ساخرة "ربما يكره إذا قمتم بإعادة تغريده".
 

المصدر
الجزيرة مباشر
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