حبس 3 عسكريين أتراك أساؤوا معاملة سوريين

أمرت محكمة تركية بحبس ثلاثة عسكريين جرى توقيفهم مع رابع على خلفية إساءتهم لمتسللين من سوريا إلى تركيا، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل العسكري الرابع.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ، نقلا عن مصادر في النيابة العامة التركية، أنه عقب الانتهاء من التحقيقات مع العسكريين الأربعة المتورطين بالحادثة، جرت إحالتهم إلى المحكمة.

وأضاف أن المحكمة قضت بحبس ثلاثة مشتبه بهم على ذمة التحقيق، فيما أخلت سبيل الرابع.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة التركية في بيان سابق، على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر قيام جنود أتراك يسيئون معاملة أشخاص قُبض عليهم على الحدود مع سورية، أنه جرى توقيف العناصر المتورطة.

وقالت الأركان التركية إنه "جرى توقيف العناصر "الجنود" الذين قاموا بتصرفات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال بحق أشخاص قُبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية".

وأضاف البيان أن "الأشخاص الأربعة الذين حاولوا اجتياز الحدود بطرق غير شرعية، جرى ترحيلهم إلى خارج الحدود، في إطار القوانين النافذة، عقب إجراء الفحص الطبي لهم، والتأكد من أنهم في وضع صحي جيد.