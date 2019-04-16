مصر
الثلاثاء 16 أبريل 2019 20:44

حبس فنان شعبي مصري بتهمة الغناء بدون ترخيص يتصدر تويتر

أفادت وسائل إعلام مصرية أن محكمة بمدينة الإسكندرية أيدت (الثلاثاء) حبس المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا" 3 أشهر بتهمة الغناء بدون ترخيص.
التفاصيل:
  • المحكمة أيدت حبس المغني الشعبي 3 أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامه بإقامته حفلا غنائيا بدون ترخيص في منطقة العجمي البيطاش غربي الإسكندرية.
  • نقابة الموسيقيين في الإسكندرية تقدمت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي ببلاغ للشرطة يتهم "حمو بيكا" بإقامة حفل غنائي على أحد شواطئ العجمي دون تصريح من النقابة.
  • النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر طالبت الشرطة بالتدخل، وبالفعل قامت قوة من الداخلية بإيقاف الحفل وتفريق الجماهير.
  • النيابة اتهمت بيكا بإذاعة حفل سمعي بصري دون ترخيص من وزارة الثقافة.
  • حصل حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبي بعد أن وصل عدد متابعيه 10 ملايين مشترك.

تعبير عن المجتمع
  • تحظى مهرجانات "حمو بيكا" بملايين المشاهدات على يوتيوب وساوند كلاود، وتجتذب فئة الشباب خاصة.
  • يرجع صحفيون ومثقفون مصريون هذا الإقبال من الشباب على مهرجانات "بيكا" وأمثاله إلى أنه استطاع أن يعبر عن الناس بلغة يفهمونها.
  • في حين يرى آخرون أن الدولة لم تعد قادرة على التحكم بالذوق العام، وأن ثقافة النخبة لم تعد مهيمنة.
تصدر تويتر:
  • تصدر خبر حبس "حمو بيكا" موقع تويتر في مصر وحصل على آلاف التعليقات المتعاطفة مع الفنان الشعبي وأخرى تستغرب كل هذا الزخم حول فنان شعبي اعتبروه مغمورا.
     
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مصر
حمو بيكا
هاني شاكر
نقابة الموسيقيين
الغناء
حفل غنائي
تصريح

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