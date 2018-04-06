كوريا الجنوبية
الجمعة 6 أبريل 2018 12:36

حبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 24 سنة

رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك كون هيه
أرشيف
أصدرت محكمة في سول حكما بالسجن 24 عاما على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك كون هيه بعد إدانتها بتهمة الفساد اليوم الجمعة، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

ودان قاض بمحكمة سول الجزئية باك، 66 عاما، في 16 اتهاما بالفساد، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة والرشوة وتسريب أسرار الدولة. 

وتم تغريمها أيضا 18 مليار وون بسبب الفضيحة، التي أدت إلى إقالتها والإطاحة بها في نهاية المطاف من قبل المحكمة الدستورية في البلاد في مارس/ آذار العام الماضي.  

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالحكم عليها بالسجن 30 عاما وتغريمها 118.5 مليار وون (111 مليون دولار)، حال إدانتها.

وتغيبت باك، التي لم تمثل أمام المحكمة في جلسات سابقة، عن الحضور أثناء النطق بالحكم.

واتهمت باك بالسماح لصديقتها المقربة منها، تشوي سون سيل بحرية الوصول بشكل واسع إلى الأعمال الخاصة بالحكومة، على الرغم أن تشوي لم تكن تتولى أي منصب رسمي.

وفي مارس/ آذار الماضي، حكم على تشوي بالسجن 20عاما وأمرتها المحكمة بدفع غرامة 18 مليار وون.

وكانت المحكمة الدستورية قد أطاحت بباك، التي أصبحت أول رئيسة لكوريا الجنوبية في عام 2013 في مارس/ آذار العام الماضي، بعد إقالتها بسبب الفساد في أعقاب أسابيع من المظاهرات، التي كانت تطالبها بالتنحي من منصبها.

وكانت باك من بين أكثر السياسيين المحافظين نفوذا في البلاد وتم انتخابها في الجمعية الوطنية (البرلمان) خمس مرات.      

وهي ابنة باك شونغ هي، الذي حكم كوريا الجنوبية بقبضة من حديد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حتى اغتياله في عام 1979.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
كوريا الجنوبية
فساد
حكم بالسجن
باك كون هيه
قضاء
رشوة

اقرأ أيضا

Thumbnail
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 250 على الأقل في جمعة الكوشوك
Thumbnail
شاهد: هندي احتفظ بجثة أمّه في الثلاجة 3 سنوات

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم