الخميس 5 أكتوبر 2017 20:20
حبس ألماني أطلق النار على رفيقته السابقة من قلم
قضت محكمة ألمانية على رجل، 34 عاما، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف لإطلاقه النار على رفيقته السابقة في عنقها من مسدس على شكل قلم أثناء مشاجرة بينهما.
وقال الادعاء إن المرأة، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت محظوظة لأن الرصاصة أخطأت إصابة شريانها.
ومع ذلك، قال رئيس المحكمة إنه لا يوجد دليل على نية القتل، إذ قالت الضحية نفسها، 31 عاما، وقت وقوع الحادث إن الرجل لم يكن يريد قتلها.
ونتيجة لذلك، أدين الرجل بإصابة المرأة بأذى جسدي خطير. وبدا أن القلم المسدس محلي الصنع، ولكن تم شراؤه من رجل آخر.
المصدر
الألمانية