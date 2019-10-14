حاول حماية فتاة من التحرش فقُتل.. هذه حكاية "شهيد الشهامة" بمصر
"اعتبرها أختك"
- كلمتان قالهما محمود (18 عامًا) للشاب محمد راجح (19 عامًا)، وكلاهما من مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية بدلتا مصر، حينما رأى الأخير يتحرش بإحدى فتيات منطقته وهم بالاعتداء عليها بالضرب.
- محمود نشر القصة على فيسبوك لتوعية الشباب بمخاطر التحرش، فقرر راجح الانتقام وراح يبحث عن الفتى حتى وجده وسدد له برفقة اثنين من أصدقائه طعنات نافذة في رقبته وبطنه أدت إلى موته في الحال، وفق شهود عيان.
حسبي الله ونعم الوكيل 😔 #اعدام_راجح pic.twitter.com/JRTta3cvda— Abdelsame Mekii 🙏🏻👨🏼🍳 (@AbdelsameMekii) October 12, 2019
- الجريمة سرعان ما انتشرت كالبرق على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتداول ناشطون مقاطع مصورة لواقعة التحرش ثم لحظات مطاردة الشبان الثلاثة للفتى محمود، وصورًا بعد طعنه ومحاولة الأهالي إسعافه قبل أن بلفظ أنفاسه الأخيرة.
- الناشطون تداولوا كذلك تسجيلات صوتية "بذيئة" قالوا إنها بصوت "راجح" يتوعد فيها بالانتقام من محمود، ووثقوا شهادات حية من جيران الضحية وشهود العيان.
هنقول ان ابوالبنت خول حتي لواتهدد عشان بنته تقول راجح خطيبها ملناش دعوه خطيبها ولا جوز امها، ال لينا دعوه بيه حق محمود يجي ويا شباب ورجالة تلا اوعوا تخلوا الموضوع يعدي كده ع اهل القاتل كل حاجة باينه هنا بيضرب البنت ومتصور وهو بيجري ورا محمود واتشاف لما قتله#اعدام_راجح #راجح_قاتل pic.twitter.com/BVyAQVVLXn— ابن يحيى الفخراني . (@Bodyofficial95) October 12, 2019
- المقاطع والتسجيلات المتداولة كذبت الرواية الرسمية، إذ أعلنت مصادر أمنية بأن محمود لقى حتفه على يد أحد أصدقائه إثر مشاجرة مع بعض زملائه في إحدى المقاهي.
- كانت قد ترددت أنباء عن تلقي أسرة محمود عرض مالي من والدة المتهم من أجل إنهاء القضية، لكن والد محمود نفى تلك الأنباء، كما نفى ما أشيع عن تغيير الفتاة التي تحرش بها راجح، أقوالها.
#اعدام_راجح #راجح_قاتل— Y (@ahmed_mashd) October 11, 2019
الناس زي كلها عشانك يا محمود ارتاح و حقك هيجي ان شاء الله pic.twitter.com/PR7E4naVGl
"اعدام راجح"
- عقب ساعات من تداول الحادث، دشن ناشطون وسوم (#حق_محمود_لازم_يرجع) و(#اعدام_راجح)، و(#راجح_قاتل)، و(#اعدام_محمد_راجح)، وكلها تصدرت الترند بموقع تويتر في مصر خلال الأيام الماضية، مطالبة بالقصاص.
- أيضًا شهدت محافظة المنوفية، وبخاصة مدينة تلا، وقفات عدة تطالب بإعدام راجح والقصاص لمحمود الذي شُيع في مشهد مهيب، وتحولت جنازته إلى مظاهرة تطالب بإنزال أقصى عقوبة على الجاني.
اللي لابس ازرق ده محمود البنا طالب ثانويه عامه 18 سنه من المنوفيه ، شاف البيه التاني محمد راجح واقف بيتعرض لبنت و ضربها ومحمود دخل يدافع عن البنت..قام التاني قاتله بكل دم بارد..محمود خد 12 طعنه ف رقبته و بطنه ، حقيقي احنا عايشين ف كارثه و غابه ، ادعوله بالرحمه 💔 #اعدام_راجح pic.twitter.com/tqc7vCk8Vp— mohamed khaled shosha (@mohamedshosha67) October 11, 2019
- ناشطو مواقع التواصل بحثوا وراء سيرة كل من محمود طالب الثانوية العامة، وراجح الطالب الجامعي المدلل.
- مستخدمو مواقع التواصل قارنوا من خلال صور وتعليقات بين الاثنين، فالأول "الفتى المسالم صاحب الأخلاق ابن الناس الطيبين البسطاء"، والثاني "ابن مدلل لأسرة ميسورة ماديًا ووالدته تكره خلفة البنات".
- حمّل الناشطون والدة راجح -وكل أمّ مثلها- مسؤولية مقتل محمود ومسؤولية الفتيات التي يتعرض للتحرش بسبب تلك التربية المدللة لأمثال راجح، وطالب المستخدمون باعتبار والدة راجح شريكًا في الجريمة.
- وفق صحف مصرية، فإن عائلة راجح اعتادت دفع الدية لأهالي الفتيات اللاتي يعتدي عليهن راجح.
متهيألي مفيش اي مبرر ان واحد شبه النسوان زي راجح دا مياخدش إعدام ✋😒 #اعدام_راجح pic.twitter.com/FVJj7mT2Im— Ä7MËĐ 7Ä₣ËZ (@A7med7afez3) October 11, 2019
- الناشطون انتقدوا دور السينما والدراما المصرية والتي باتت تروج للعنف والبلطجة، وضربوا أمثلة بأفلام للممثل محمد رمضان على حد وصفهم.
- بحسب صحف محلية، زار محافظ المنوفية منزل أسرة الضحية، ووعد بالقصاص لمحمود أو الاستقالة.
- الشرطة تحتجز المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، منذ ارتكاب الواقعة قبل أيام.
محافظ المنوفيه يقبل يد ام الشهيد محمود البنا— Rahma Elgindy (@ElgindyRahma) October 11, 2019
وقال ان مصر دوله محترمه ولا يمكن ان يفلت الجاني من العقوبة و يقول انه لو فلت الجاني من العقوبة "اروح اقعد في بتنا" #راجح_قاتل #اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/wmUOldBRLV
أخر حاجه قالها "نا دافعت عن البنت علشان اعتبرتها اختى"❤ #راجح_قاتل #اعدام_راجح pic.twitter.com/r46ObhHiWD— 3bdal7lim (@3bdal7lim_m7mod) October 11, 2019
فعلو الهاشتاج اكتر #اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/FFhVnxKnGO— NANA 🌙 (@hlwsa0) October 14, 2019
القصاص القصاص #اعدام_راجح #اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/KfCr3q7SMx— Shimaa Nasser (@ShimaaN00701789) October 11, 2019
ارتاح انت وحقك جاي.💔💔😢#اعدام_محمد_راجح #حق_محمود_لازم_يرجع pic.twitter.com/ifHr4IBF54— Mostafa Abo Salem (@AboSalem774) October 13, 2019
يامحمود ياحبيبي وحشتني اوي ارجع يصاحبي نضحك مع بعض ونهزر تاني انت كنت لسه بتقولي نازل امتي عشان نروح الفرح سوا انت الا روحت وسبتني اهو ياحبيبي بس انت في مكان احسن بكتير. والله في الجنه ونعيمها يخويا 💔😔#اعدام_راجح pic.twitter.com/KyK3u4xh5p— Zoz (@Ziad_shoiap) October 13, 2019
محمود حقه هيضيع زي ما تسنيم حقها ضاع وهيلبسوها لواحد تاني#راجح_قاتل pic.twitter.com/pJnpH1qMNH— M a h m o u d 🖤 (@Mahmoud63592913) October 10, 2019
#اعدام_محمد_راجح من قتل يقتل ولو بعد حين وانتا قولتها بنفسك ياقاتل لك مثل مافعلت يوما.. ارتاح يامحمود حقك ربنا مش هيضيعه pic.twitter.com/Fv1uGlAiYP— Hana mohammed (@Hanamoh00658625) October 13, 2019
الاشكال دي بنقابلها يومياً سواء في الشارع او حتي في الجامعه ، هوا ده تمام كل عيل فاتح صدره ع الدنيا وفاهم انه بقا راجل وقله الادب وطوله اللسان هيا الي هتعمله بني ادم وتحسسه انه موجود— 𝐉𝐈𝐌𝐌𝐘 🧘♂️ (@AhmeddJimmyy) October 11, 2019
نفسي اشوف كل شخصيه وسخه شبهكوا واقفه نفس وقفتكوا دي عقبال حبل المشنقه#اعدام_راجح#راجح_قاتل pic.twitter.com/WEoYOiQlLG
وف كل مكان الناس هتطالب بحقك وحقك راجع بإذن الله .. #راجح_قاتل pic.twitter.com/gnOTIm4bNd— حوبه'ه (@RehabReda410) October 10, 2019
اي جريمة حصلت وهتحصل ف السن دا الوباء دا (الشمام) السبب فيها بطريقة غير مباشرة #اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/fgKr8nH6ak— Mohamed Samer (@Mohamed59392404) October 13, 2019
حتا تغفيلاتك حلوة يشهيد..💔#اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/jDgvgXjiJl— koko..🌸🔥 (@Gm1_koko) October 13, 2019